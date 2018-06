De ce crede Voronin că invalidarea alegerilor locale "a fost o prostie"

Invalidarea alegerilor locale din municipiul Chișinău ar fi un fapt benefic pentru PPDA și PAS la alegerile parlamentare din toamna acestui an.

De această părere este liderul PCRM, Vladimir Voronin, care a menționat că ”acei care au inițiat această afacere de abatere de la lege de a nu valida mandatului lui Năstase fac o prostie”, relatează Noi.md.

Vladimir Voronin spune că din start nu a luat în serios scrutinul și a îndemnat lumea să-l boicoteze. „De la început am calificat aceste alegeri ca gravă încălcare a Legii despre organele publice locale. Legea existentă stipulează că aleșii locali se aleg pe un termen de 4 ani. Dar socialiştii şi democraţii au modificat-o așa că primarul de Chișinău și Bălți să fi ales acum anticipat şi numai pentru un an. Apar multe întrebări: ce poate să facă un primar într-un an într-un oraș atît de distrus, destrămat? De ce și cui i-a trebuit să facă aceste modificări? Din aceste considerente, noi, în poziția noastră expusă public, chiar și repetat, am chemat alegătorii să ignore alegerile de la Chișinău și Bălți, să nu participe la aceste scheme, care sînt în interesul cuiva”, a declarat Voronin în cadrul unui interviu pentru portalul de știri Tribuna.md.

Liderul PCRM spune că, prin invalidarea alegerilor, se întăresc astfel pozițiile lui Andrei Năstase și ale Maiei Sandu pentru viitoarele alegeri parlamentare.

„Aflăm că parcă acest Năstase, în ziua alegerilor în turul II, a chemat prin rețelele de socializare cetățenii să participe masiv la vot. De menţionat că aceeași chemare a fost și din partea lui Ceban. Problema a fost că nu Ceban a cîștigat alegerile. Apare întrebarea, dacă cîștiga Ceban, tot așa era să se comporte judecățile, cum se comportă acum?! Acei care au inițiat această afacere de abatere de la lege de a nu valida mandatului lui Năstase fac o prostie. Ei conştient întăresc pozițiile acestui Năstase și ale lui Sandu pentru viitoarele alegeri parlamentare. Se ştie că la noi oamenii mai mult îi iubesc pe cei care sînt obijduiți, pedepsiți. Şi totuși să ignori atîtea sute de cetățeni care l-au votat pe Năstase nu-i normal. S-au cheltuit milioane de lei, s-au implicat sute de mii de oameni și totul s-a terminat cu zero. Al doilea aspect care trebuia să ne îngrijoreze pe toţi este ce va însemna asta pentru viitoarele alegeri parlamentare. În primul rînd cu candidaţii pe uninominale, dacă ei nu vor fi de ai democraţilor şi a socialiştilor”, a adăugat politicianul.