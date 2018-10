Cum s-a transformat clădirea Președinției după reparație (VIDEO)

Igor Dodon a publicat imagini video cu clădirea Președinției după reabilitare. În imagini se vede cum arăta sediul Președinției după protestele din aprilie 2009 și cum arată în prezent, notează Noi.md.

”Circa 9 ani de zile, simbolul statalității țării noastre - clădirea Președinției, a stat devastată. Am reușit s-o renovăm. Pas cu pas vom dezvolta și țara! Moldova are viitor!”, a scris șeful statului pe o rețea de socializare.

Șeful statului mai anunță în spotul video că în curînd la Președinție va fi organizată ziua ușilor deschise. „Cel puțin o dată în două săptămîni va fi Ziua Ușilor deschise și toți cetățenii R. Moldova, locuitori nu doar ai municipiului Chișinău, dar și ai altor localități vor putea să vină să viziteze instituția prezidențială”, a spus Dodon.

La finalul discursului, șeful statului a adus mulțumiri Turciei pentru renovarea clădirii.