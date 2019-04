Cum comentează Tănase declarația lui Filip

Introducerea în Constituție a normei privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 poate dura în cel mai bun caz un an, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase.

Referindu-se la declarația lui Pavel Filip precum că la alegerile anticipate trebuie să fie respectată voința alegătorilor, care s-au pronunțat pentru reducerea numărului de deputați, Tănase a precizat că o asemenea modificare nu poate fi făcută atît de repede.”Probabil, sau nu este exclus, ca domnul Filip sau cei care vin cu asemenea inițiativă să țintească alegerile care pot să fie organizate peste doi ani. Există o procedură de modificare a Constituției care, în cele mai optimiste pronosticuri, durează cam un an de zile. În plus, este necesar să ai o majoritate parlamentară capabilă să suporte o modificare de Constituție. Îmi vine foarte complicat să înțeleg cum ar putea viitorul scrutin, un eventual viitor scrutin, să se petreacă în condițiile date, doar dacă Parlamentul va fi dizolvat peste trei ani de zile”, a declarat Alexandru Tănase într-un interviu pentru Europa Liberă.Potrivit fostului președinte al CCM pentru a pune în practică voință alegătorilor, urmează să fie elaborat un proiect de modificare a Constituției. Acest proiect urmează a fi înregistrat în Parlament. La ora actuală însă acest lucu nu este posibil deoarece Parlamentul nu e funcțional. Mai apoi, acest proiect urmează a fi expediat Curții Constituționale, care are la dispoziție jumătate de an ca să dea un aviz.”Nu prea văd cum ar fi posibil în termeni comprimați să fie modificată Constituția, este o procedură care nu poate fi evitată, de asta trebuie de văzut dacă Parlamentul acesta va exista doi ani de zile, dacă va exista o majoritate care ar putea vota o eventuală modificare a Constituției, dacă Curtea Constituțională va da aviz pozitiv – și aici e o problemă – nu trebuie să excludem din calcul faptul că există Curtea Constituțională care poate să aibă un alt punct de vedere”, a adăugat el.