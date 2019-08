Cum comentează deputații inițiativa fracțiunii Șor de eliminare a imunității deputaților

După ce astăzi fracțiunea partidului Șor a venit cu un proiect de lege care prevede modificarea Constituției, astfel încît imunitatea parlamentară să fie anulată și a cerut să fie susținută de colegii din Parlament, TV8 i-a contactat pe mai mulți deputați pentru a vedea dacă aceștia vor sprijini sau nu o astfel de inițiativă legislativă.

„Eu cred că trebuie anulată imunitatea deputaților. Aleșii poporului nu au nevoie de imunitate. Ai greșit, a venit Poliția te-a luat și te-a dus. De ce mai trebuie o procedură suplimentară pentru ridicarea imunității” a întrebat deputatul Blocului AcumÎntrebat dacă va susține inițiativa legislativă înaintată de fracțiunea Șor, deputatul a spus că: „noi am avut un proiect de inițiativă de lege în Legislativul precedent care a fost votată în prima lectură, trebuie de revenit la dînsul”, a declarat parlamentarul.„În principiu fracțiunea a susținut și anterior inițiativele de acest gen. Noi sîntem pentru ca să fie ridicată imunitatea deputaților. Eu vă spun sincer că nu am văzut inițiativa colegilor de la fracțiunea Șor. Mai mult e un show pentru spațiul mediatic”, a spus deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova„Dumneavoastră credeți că eu la penalii aceștia aș putea avea o reacție? Pentru mine ei sînt penali și cred că e prea mult din partea mea să am o reacție cu privire la proiectul de lege înaintat de cei care figurează în raportul Kroll”, a comunicat deputata Blocului AcumTotodată, cu o reacție la acest subiect a venit pe rețelele de socializare și deputatul Blocului Acum„Nu comentez declarațiile unor hoți ordinari locul cărora nu este în Parlament, ci în altă parte. Legat de problema imunității deputatului ca atare: în cazul în care în Republica Moldova va exista justiție, imunitatea parlamentară va trebui să vizeze exclusiv opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Toți trebuie să fie egali în fața legii și nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege”, a scris alesul poporului pe pagina sa de Facebook.Redacția i-a contactat și pe mai mulți deputați ai Partidului Democrat din Moldova pentru a vedea ce opinii au aceștia față de inițiativa legislativă propusă de Partidul Șor. Aceștia însă fie au declarat că nu pot discuta, fie nu au răspuns la telefon.