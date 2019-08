Cum a ajuns milionar un ex-consilier al lui Pavel Filip (DOC)

Fostul consilier al lui Pavel Filip, Eremei Priseajniuc, s-a însurat anul trecut și a cîștigat la nuntă peste un milion de lei.

Acesta a depus pe 2 august o nouă declarație de venituri la Autoritatea Națională de Integritate, după ce a fost angajat la Parlament, în Cabinetul președintelui fracțiunii Partidului Democrat.Potrivit documentului, făcut public pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate, Priseajniuc a primit la nuntă cadouri bănești: 45 de mii de euro, 16 mii de dolari și 150 de mii de lei, în total ar fi aproximativ 1,3 milioane de lei.Din salariul plătit de Cancelaria de Stat în perioada în care a fost șef al Corpului de Control al prim-ministrului Pavel Filip, a acumulat aproape 187 de mii de lei.Eremei Priseajniuc are un apartament achiziționat în 2014 cu peste 800 de mii de lei și un garaj cumpărat anul trecut cu 124 mii de lei.Tot anul trecut, funcționarul a devenit proprietarul unei mașini care l-a costat 27 500 euro.Amintim că, săptămîna trecută, chiar președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov , a făcut haz în Parlament pe seama funcționarilor care declară venituri fabuloase după organizarea unor evenimente de familie.„Noi trebuie sesiunea viitoare s-o consacrăm, să vedem ce facem noi cu nunțile din Moldova. Să le interzicem nuntașilor să facă daruri. Mai ales dacă e vorba de un funcționar public, să le dea numai cîte un bublik (n.r. covrig). Deputații și miniștrii trebuie controlați la intrarea în Parlament: dacă au gentuță mai scumpă de 100 de dolari – s-o lase la poartă. Și de asta CNA-ul trebuie să se ocupe în fiecare zi”, a declarat Dumitru Diacov.Deputatul Blocului ACUM, Igor Grosu a spus că veniturile mari declarate din nunți și cumătrii ar reprezenta o tentativă de a legaliza niște venituri obținute din altă parte. „Să nu ne acoperim cu tradițiile moldovenești pentru a acoperi mita și veniturile ilegale. Eu nu cred în cumătrii cu finalizare de 50 000 de euro, 100 000 de euro. Am făcut și eu cumătrii, am trei copii, dar participanții erau tare modești. Eu dacă reușeam să-mi acopăr cheltuielile. Eu cînd văd declarații de venit de la procurori, judecători care la cumătrie sau la nuntă sau la zi de naștere cu 50 000 de euro. Ce omagiat așa sofisticat procurorul acela”, a spus Grosu.