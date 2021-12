Copreședinții Comitetului de Asociere Republica Moldova – UE, Mihail Popşoi și Siegfried Mureşan, au semnat o Declarație comună

Copreședinții Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, deputatul Mihail Popșoi, vicepreședinte al Parlamentului, și europarlamentarul Siegfried Mureșan, au semnat o Declarație comună în cadrul celei de-a 10-a Reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere care a avut loc joi, la Chișinău.

În Declarație se arată:

“Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova au desfășurat cea de-a 10-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere (CPA), astăzi, la Chișinău, într-un format limitat, din cauza restricțiilor de călătorie legate de Covid-19.

Aceasta a fost prima noastră întrunire după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Alegătorii au oferit un mandat puternic forțelor reformiste pentru a scoate Moldova dintr-o criză economică și politică prelungită și a o apropia de UE prin punerea deplină în aplicare a Acordului de Asociere. Sprijinul financiar al UE de mai departe, care va depinde de îndeplinirea criteriilor convenite anterior, va fi de o importanță primordială în acest sens.

Susținem cu tărie agenda ambițioasă de reforme a autorităților moldovene, bazată pe valori comune ca respectarea principiilor democratice, a statului de drept, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Am luat cunoștință și am apreciat lista impresionantă de inițiative legislative cheie deja adoptate de Parlamentul Republicii Moldova în ultimele luni, în conformitate cu așteptările enunțate de alegătorii moldoveni, în domenii precum lupta cu corupția, reforma justiției, creșterea alocațiilor și pensiilor sau digitalizarea economiei. Am salutat, de asemenea, recenta ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (‘Convenția de la Istanbul’). Am salutat, de asemenea, semnarea Memorandumului de Înțelegere cu privire la un cadru comun pentru sprijinirea democrației parlamentare dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova.

Întrucît țările noastre sînt lovite greu de noul val al pandemiei de Covid-19, am apreciat mult solidaritatea continuă a UE cu Republica Moldova în aceste vremuri dificile, manifestată prin livrarea unui milion de doze de vaccinuri prin platforma COVAX cu sprijinul Echipei Europa sau elaborarea unui Plan extensiv de Recuperare Economică pentru Republica Moldova.

De asemenea, am apreciat reacția promptă a UE la recenta criză a aprovizionării cu gaze, provocată artificial de Gazprom și asistența sa în formă de expertiză tehnică și sprijin financiar de urgență. Deși rezolvat în mod provizoriu, acest episod subliniază în continuare necesitatea diversificării furnizorilor noștri de gaze și a căilor de aprovizionare.

În cele din urmă, ne-am reiterat sprijinul pentru o rezolvare pașnică și cuprinzătoare a conflictului transnistrean, în baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova cu un statut special pentru regiunea transnistreană.”