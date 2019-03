Comuniștii din Moldova cer schimbarea conducerii PCRM

Grupul de inițiativă al membrilor Partidului Comuniștilor din Moldova cere schimbarea conducerii partidului.

Declarația corespunzătoare a fost citită de către președintele organizației de veterani a sectorului Ciocana, Anatolii Podoprigora, la ședința activului orășenesc al PCRM, transmite enews.md.În mesaj se spune că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova trece prin cea mai dificilă perioadă din istoria sa de 25 de ani, el este influențat de cea mai profundă criză sistemică, ale cărei componente sînt destul de evidente."Este greșit să credem că această profundă criză sistemică ne-a măturat brusc partidul. Premisele sale devin mai vizibile pe an ce trece. Oare nu am discutat pe marginea stilului autoritar a conducerii afirmat treptat în partid, cînd, în majoritatea cazurilor, opinia unei persoane depășea poziția bine întemeiată a organelor colegiale de partid?" se întreabă autorii declarației."Opinia noastră este neechivocă: oamenii care nu reușesc să conducă partidul în condiții moderne dificile și să-l aducă la un nou nivel de responsabilitate față de societate și țară, oamenii care s-au compromis cu fapte nesăbuite, trebuie să fie îndepărtați incontestabil din conducerea PCRM. Partidul are viitorul, are, în special, o unică șansă de a nu suferi un eșec în alegerile parlamentare viitoare - doar cu o conducere actualizată radical", se arată în declarația grupului de inițiativă a PCRM.În acest scop, se recomandă organizarea de urgență la cerere a unui congres extraordinar al partidului, în conformitate cu statutul PCRM, cu cel puțin jumătate din comitetele raionale. "De convocarea și organizarea congresului trebuie să se ocupe Comitetul de organizare a inițiativei, pe care trebuie să-l creăm de urgență", se arată în declarație.După cum s-a anunțat, declarația a fost planificată să fie făcută publică înainte de campania electorală, dar, din diverse motive, acest lucru a fost posibil abia după alegeri.