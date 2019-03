Comentatorii politici spun de ce PDM i-a propus funcția de premier blocului ACUM

Propunerea Partidului Democrat ca blocul ACUM să preia funcția de premier într-o eventuală coaliție de guvernămînt în formatul DMD-ACUM ar putea fi o acțiune tactică pentru a se forma, în realitate, o coaliție între PDM și PSRM.

Totodată, nu este exclus că această propunere ar putea fi reală pentru că doar un prim-ministru din partea ACUM ar putea debloca finanțarea macrofinanciară din partea Uniunii Europene, lucru necesar Republicii Moldova avînd în vedere situația în care se află. De această părere este politologul și jurnalistul Igor Volnițchi, transmite IPN.



În opinia lui, atunci cînd i-a propus funcția de premier blocului ACUM, Partidul Democrat s-a condus de un argument tactic: „PDM a știut că blocul va refuza negocierile și și-a dezlegat, în acest fel, mîinile pentru o coaliție cu socialiștii”.



A doua posibilă explicație a jurnalistului este că PDM chiar și-ar fi dorit o coaliție cu blocul ACUM și chiar le-ar fi oferit funcția de premier. Igor Volnițchi pornește de la informațiile potrivit cărora „haznaua statului este într-o situație proastă, mai ales după campania electorală cînd au fost implementate proiecte cu puternic impact electoral”. „Și iată că acum se pune problema că fără ajutor din exterior, în special din partea UE, e prea puțin probabil să facem față. E clar că un premier tehnic, unul din partea democraților sau oricare altul ar avea mai puține șanse să deblocheze asistența financiară din UE decît un premier ce ar veni din tabăra ACUM”, spune Igor Volnițchi. Totodată, chiar dacă s-ar forma o coaliție între ACUM și PDM, aceasta s-ar destrăma repede, consideră politologul.





Editorialistul Nicolae Negru consideră logică propunerea PDM. „Blocul ACUM a obținut mai mult din punctul de vedere al votului popular, de aceea e firesc să dețină funcția de premier, iar democrații nu au alte opțiuni. Deși, în aparență, ar exista posibilitatea formării unei coaliții cu socialiștii, PDM nu ar fi deloc avantajat într-o asemenea situație. În primul rînd, pentru că are mai puține mandate, iar premierul trebuie să fie de la cel care are mai multe mandate – PSRM. Socialiștii avînd și președintele țării și premierul – principalele funcții executive, desigur că ponderea lor politică ar fi mult mai mare decît a PDM”, spune jurnalistul.În plus, o atare coaliție necesită unele repoziționări atît din partea socialiștilor, cît și din partea democraților, în primul rînd în raport geopolitic. De aceea, lucrurile nu sînt atît de simple.Joi, 14 martie, Consiliul Executiv al Partidului Democrat a lansat o invitație repetată Blocului electoral ACUM la dialog pentru formarea majorității parlamentare, afirmînd că formațiunea este gata să cedeze conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcția de prim-ministru. ACUM a tratat cu refuz și ce-a de-a doua invitație a PDM.