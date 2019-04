Codreanu comentează apropo-urile vloggerului englez legate de starea Chișinăului (VIDEO)

Ruslan Codreanu a căzut de acord cu remarcile făcute de oasptele străin și a dat asigurări că pentru unele probleme au fost identificate soluții.

„Nu am decît să mă bucur că și oamenii din străinătate confirmă ceea ce am spus și eu în calitate de interimar. Subteranele necesită o investiție majoră din partea bugetului municipal. Noi acum facem devizul de cheltuieli pentru subteranele care sînt la Botanica: Dacia cu Teilor și Dacia cu Decebal. Pentru a le repara, 5 milioane de lei pentru ambele subterane”, a declarat Ruslan Codreanu.Un alt subiect al episodului publicat de vloggerul din Anglia a fost clădirea fostului Observator Astronomic. Codreanu recunoaște că pentru restaurarea clădirii fostului Observator astronomic, Primăria nu are bani:„Deocamdată în Bugetul municipal nu sînt planificate resurse financiare pentru a interveni și pentru Observator”.Nici clădirea Hotelului Național nu a fost trecută cu vederea de oaspetele capitalei. Primarul general interimar consideră că această clădire poate deveni un Monument al Rușinii.„Cu Hotelul Național trebuie să vedem care-i situația, pentru că nu este al nostru, este privat. Eu l-aș lăsa așa cum este, ca o pată de rușine pentru cei care l-au lăsat să ajungă în situația respectivă”, susține Ruslan Codreanu.