Ciocoi: Ca orice stat, R.Moldova are acele linii roșii de care nu poate trece

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, a explicat de ce prima vizită a membrilor cabinetului de miniștri a fost efectuată la Moscova, și nu în altă capitală, notează Noi.md.

Într-un interviu pentru Europa Liberă, Ciocoi a precizat că vizita respectivă urma să fie efectuată de fostul premier Maia Sandu și era așteptată de Moscova.“Soarta a făcut în așa fel că, între timp, schimbîndu-se guvernul de la Chișinău , calendarul vizitei propus de Federația Rusă a rămas în vigoare. Doi la mînă: luînd în considerare faptul că prima felicitare oficială pe care a primit-o dl prim-ministru Ion Chicu a fost din partea omologului său rus, a adus un argument în plus pentru a onora calendarul vizitelor și totuși a merge la Moscova pentru a avea discuții la nivel de șefi de guverne cu partenerii noștri din Federația Rusă”, a spus Ciocoi.Ministrul de Externe mai afirmă că actuala guvernare își dorește relații externe pragmatice, echitabile și respectuoase, care să reiasă din interesul național.„Orice națiune, inclusiv Republica Moldova își are interesele naționale, își are acele linii roșii peste care nu putem trece sub nicio formă, respectiv, reieșind din interesele naționale ale Republicii Moldova, sîntem obligați să menținem un dialog constructiv, pragmatic cu toți partenerii pe care îi are țara noastră pe arena internațională, inclusiv cu Federația Rusă. Deci, nu este vorba despre vînzarea intereselor naționale, aducerea ceva pe tavă, nu doar Federației Ruse, dar și altor parteneri pe care-i avem la ora actuală pe plan internațional. Încă o dată repet: relații pragmatice, echitabile, respectuoase, în interesul național al Republicii Moldova”, a mai menționat Aureliu Ciocoi.Oficialul a mai subliniat că se vor întreprinde toate măsurile pentru ca producătorii autohtoni să aibă acces pe piața din Est, „care este foarte mare și care vine doar în interesul nostru național”.