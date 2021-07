Cine ar urma să fie viitorul speaker în parlament

Modul în care vor fi repartizate comisiile parlamentare a fost discutat în cadrul PAS, iar mîine fracțiunea va comunica cu celelalte partide parlamentare, a anunțat Andrei Spînu.

Deputatul PAS a refuzat să spună care este candidatul formațiunii la funcția de președinte al Parlamentului, dar a precizat că „în mare parte, deciziile au fost luate”, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md.

„Am discutat la fracțiune cum se va face repartizarea comisiilor. Mîine vom discuta cu celelalte formațiuni.

Nu pot spune cine cu cine a discutat, dar mîine vor continua discuțiile la acest subiect.

Toate anunțurile le vom face joi, nu e corect să divulg nume. Discuțiile continuă, dar în mare parte deciziile au fost luate”, a declarat Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.

Deputatul PAS a comentat criticile opoziției după pauza luată astăzi la Parlament.

„S-a respectat regulamentul. Înainte de ședință, am purtat discuții și de fapt am agreat această procedură. Am convenit că joi ne întrunim și continuăm. Credem că majoritatea nu înseamnă dictatură, înseamnă că ai democrație.

Dacă mai făceam azi ceva, alegeam președintele, nu schimba nimic, pentru că trebuia să ne întrunim din nou. E cea mai rapidă constituire a unui parlament din istoria RM. Credem că e un proces normal. Am trecut de perioada cînd se convocau ședințe noaptea, fără a se cunoaște agenda, proiectele care urmau să fie examinate, etc.”, a adăugat Spînu.

Invitații din platoul Jurnal TV au avut opinii împărțite la acest subiect.

„Așteptarea mea era să se înceapă cît mai repede lucrul. Guvernul are nevoie de cîteva săptămîni ca să pornească motoarele. E nevoie urgent de acordul FMI.

Și fostul parlament luase o pauză de o lună pentru că domnul Smirnov nu era de găsit. O să-l găsiți pe domnul Smirnov pentru a continua ședința? Chiar credeam că pînă vineri va fi votat Guvernul”, a menționat fostul deputat de la Platforma DA, Liviu Vovc.

„Nu e o problemă dacă domnul Smirnov nu se prezintă întîmplător. Acum sînt 63 de mandate, trebuie ca PAS să-și facă strategia. Au preluat din mers situația și au nevoie de ceva timp.

Nu cred că e grav că s-a luat pauză două zile. PAS trebuie să aibă tactica cîte comisii dă opoziții”, a spus analistul politic Roman Mihăieș.

„Pur juridic nimic nu a fost încălcat. Din punct de vedere politic s-a dat apă la moară care nu sînt convenabile PAS-ului. Era rațional să fie numit președintele Parlamentului. Constituirea comisiilor și a Biroului Permanent nu e așa de simplă. Aș recomanda ca PAS să nu se grăbească în reformele importante”, a spus și preşedintele CRJM, Vladislav Gribincea.