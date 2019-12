Chicu: Nu am ambiții prezidențiale

Prim-ministrul Ion Chicu a vorbit despre obiectivele sale la alegeri.

În cadrul unei emisiuni Premierul a spus că obiectivul său este munca concretă în teritorii, relatează Noi.md cu referire la Enews.md - Domnule Chicu, intenționați să candidați la funcția de președinte? Telespectatorii sînt interesați dacă aveți ambiții prezidențiale?„Spune-le că aceasta este politica. Dar eu nu mă simt foarte confortabil în ea. Merg în teritorii, și oamenii se pot convinge de acest lucru, despre ce vorbim cu ei. Am fost la Cimișlia la construcția unei porțiuni a drumului. Avem planuri să investim în reabilitarea drumurilor. La Briceni am fost pentru o plîngere specifică, la Orhei.Acolo nu am discutat despre politică, dar m-am preocupat cum să fac la fel și în alte raioane. Orice acțiune a premierului poate fi privită în moduri diferite”, a spus Chicu.