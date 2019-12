Chicu, întrebat dacă a fost la petrecerea anunțată de Diacov: Un vis

„Eu neinvitat nu merg nicăieri”. Așa a răspuns prim-ministrul Ion Chicu, mai în glumă, mai în serios, la întrebarea dacă a participat la o petrecere care s-ar fi dat între deputați PDM și PSRM, la Florești, pomenită de președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov.

„Eu neinvitat nu merg nicăieri. Nu știu dacă președintele a fost la Florești, să-l întrebați. Dacă vă uitați în agenda mea, ați fi văzut că nici de ceai nu am timp, așa că frigăruile rămîn așa...ca un vis. Întrebați președintele dacă a fost și dacă a fost așa ceva, poate vă invită și pe dvs”, a răspuns Chicu la întrebarea reporterei, adresată după briefingul săptămînal, transmite Noi.md cu referire la Agora „Noi nu o să mergem, dar mulțumim de invitație”, a răspuns jurnalista. „E bine să onorezi invitațiile. Mulțumesc”, a fost replica lui Chicu.Amintim că, la emisiunea „Puterea a Patra” de la N4, președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, a fost întrebat dacă a existat o reuniune „a 17 deputați PDM cu mai mulți deputați din PSRM, la care ulterior al fi venit și Igor Dodon ”.„Extraordinar ați îmbrobodit această poveste. Cîțiva deputați au fost invitați la un barbeque. Deja au apărut diferite interpretări în presă. A fost o excursie în circumscripția unui deputat. Nu am fost invitat, nu am participat și chiar am avut ocupație în acea zi”, a răspuns atunci Diacov.La rîndul său, Președinția a oferit o reacție în care a spus că nici președintele Igor Dodon nu a participat la un asemenea eveniment.