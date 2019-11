Chicu, declarații tăioase către Sandu: Fără salarii din cauza performanței

După ședința Guvernului din 27 noiembrie, unde au fost avizate mai multe proiecte sociale, prim-ministrul Ion Chicu vine cu o reacție la declarațiile predecesoarei sale, Maia Sandu, care afirma că a lăsat un buget echilibrat.

Chicu afirmă că bani pentru proiectele sociale, se vor găsi. Totodată, prim-ministu afirmă că Guvernul Sandu a flăsat fără salarii mai multe instituții.„Vreau să asigur pe toți cetățenii noștri, dar și forțele politice, unele mai vocale, că acoperire financiară pentru aceste proiecte există în bugetul R. Moldova”, a declarat Chicu, după ședința Guvernului, transmite Noi.md cu referire la Agora „Anticipez că vor fi mulți, inclusiv acei care am înțeles că au echilibrat bugetul, dar au lăsat țara fără salarii. Noi azi am făcut o evaluare a achitării salariilor pentru luna octombrie ți în majoritatea Autorităților publice locale care primeau salariile (grădinițe, școli, primării) pînă la data de 10 a lunii următoare, sînt multe care nu au primit salarii nici pînă azi, exclusiv din cauza „performanței” a unor super-specialiști care au echilibrat bugetul”, a spus Chicu cu referire la declarațiile Maiei Sandu, care spunea că a lăsat un buget echilibrat.Chicu a menționat că pe timpul cînd era ministru al Finanțelor, nu a existat o problemă a salarizării.„Apropo în luna cînd am lansat lege 270, cu un an în urmă, nu au fost admise restanțe la salarii. Aceasta ca să înțelegem ce înseamnă gaură și ce înseamnă echilibrare a bugetului”, a punctat prim-ministrul.