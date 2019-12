Chicu a spus cînd va fi gata gazoductul Iași - Ungheni

Premierul Ion Chicu dă asigurări că gazoductul Iaşi – Ungheni va fi finalizat şi dat în exploatare în anul 2020. Asta deşi acesta putea fi construit în maxim 2 ani, şi nu în 10, spune prim-ministrul.

„Eu sunt absolut sigur că la anul el va fi dat în exploatare. Am vorbit şi cu BERD, şi cu toţi colegii. Acest gazoduct ne-ar prinde foarte bine în situaţii de criză. Altceva- capacitatea acestui gazoduct nu este suficient pentru a aproviziona ţara cu tot necesarul de gaze naturale. Dar oricum, un plus de securitate energetică şi eu vă asigur că la anul va fi finalizat, fără politică”, a declarat Ion Chicu în platoul Punctului pe AZi, TVR MOLDOVA, scrie Noi.md.



„Cum timp de aproape 10 ani nu a fost posibil să fie construit un gazoduct. Cât e de la Iaşi până la Chişinău? 100 de km? Ruşine e asta”, mai spune Chicu.