Ceban: Noua lege a salarizării interzice municipalității să ofere adaosuri la salarii

Președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, susține că noua lege a salarizării, aprobată recent, nu permite autorităților municipale să mai acorde adaosuri la salarii.

Potrivit lui, acest lucru este interzis prin lege, chiar dacă municipalitatea are bani, transmite IPN.



Ion Cevan spune că fracțiunea pe care o reprezintă caută alte modalități de a acorda sprijin persoanelor care au nevoie. „De exemplu, pentru mai multe categorii sociale: pedagogi, medici, noi am identificat resursele financiare pentru a le a le compensa cheltuielile de transport. Este vorba de un număr foarte mare: 13-14 mii de bugetari”, spune socialistul.



O altă ideea ar fi alimentația zilnică: cîte 45 de lei pentru a asigura bugetarii din domeniul asistenței sociale. „Dacă n-o să putem să găsim modalitatea directă de a susține aceste categorii, atunci vom merge pe formula de a găsi alte soluții ca să acordăm suport așa încît oamenii să nu plece din sistem”, a declarat Ion Ceban la emisiunea „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova.



Potrivit lui, o problemă ar consta în faptul că după ce legea salarizării va intra în vigoare, unele categorii de bugetari vor primi salarii mai mici decît cele pe care le primeau pînă acum, plus compensațiile acordate de municipalitate.



Legea privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar a intrat în vigoare la 1 decembrie 2018. Prevederile acesteia se vor aplica la circa 200 mii de salariați din 2700 de autorități și instituții bugetare.