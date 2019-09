Ceban a semnat un angajament public

Candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban a semnat astăzi, 13 septembrie, angajamentul public în fața locuitorilor capitalei prin care și-a asumat drept prioritate abordarea și soluționarea problemelor locuitorilor municipiului Chișinău.

”Primarul trebuie să aibă o atitudine și o înțelegere clară a problemelor actuale ale municipiului Chișinău, dar și a problemelor de perspectivă. O viziune în ansamblu pentru patru, șase, opt, 12 ani și mai mult. Anume această viziune va determina acțiunile pe care le va face primarul.Oamenii vor să trăiască bine într-un oraș curat, în care să se simtă în siguranță, să aibă posibilitatea să lucreze în domeniile care le plac și să fie remunerați destoinic pentru ceea ce fac. Acest angajament este una dintre promisiunile mele, promisiune publică. E un cadru de comportament pe care îl voi respecta.Eu voi fi cel care răspunde pentru ceea ce semnez astăzi în fața dumneavoastră.”, a declarat Ion Ceban. Ion Ceban și-a luat angajamentul să nu abordeze problemelor de geopolitică, limbă, istorie și alte subiecte, care nu au tangențe directe cu administrarea problemelor municipiului. ”Oamenii nu vor să vadă zilnic știri cum primarii eroic rezolvă problemele, care, de fapt, tot ei singuri le creează.Locuitorii Chișinăului vor pace și liniște, vor claritate în rezolvarea problemelor. În calitate de consilier municipal am fost nevoit să lupt pentru ceea ce este firesc, pentru proiecte normale, pentru programe pentru oameni. Vreau să spun un sigur lucru: mă limitează doar 24 de ore în zi în ceea ce îmi propun să fac.”, a precizat Ion Ceban. Candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău s-a angajat să nu susțină și să utilizeze toate instrumentele legale pentru a împiedica adoptarea deciziilor care dăunează intereselor locuitorilor municipiului Chișinău și dezvoltării orașului.De asemenea, Ion Ceban a anunțat că va folosi toată autoritatea primarului general pentru a împiedica votarea deciziilor ”la pachet”, va îndemna consilierii municipali să examineze minuțios fiecare proiect de pe agendă și să implice în examinare experți din societatea civilă. ”În zilele următoare voi prezenta programul de administrare a municipiului Chișinău. Chișinăul are probleme serioase acumulate de-a lungul anilor cît a fost administrat prost. Acum Chișinăul are nevoie de oameni serioși pentru rezolvarea problemelor acumulate, de oameni care nu fac spectacole, după care se plîng cine și cum i-a împiedicat să lucreze. Chișinăul a tot avut primari care i-a încurcat ceva.Pe mine nu mă va împiedica nimeni să fac tot ce mă angajez prin documentul semnat astăzi și prin programul de administrare pe care îl voi prezenta. Contez pe faptul că vom reuși să construim un parteneriat reciproc avantajos atît cu orășenii, cît și cu mass-media. În această campanie merg să înving. Eu vreau și știu cum să construim un Chișinău pentru toți, un Chișinău pentru tine!”, a conchis Ion Ceban. Angajamentul public semnat de Ion Ceban îl găsiți pe acest