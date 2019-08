Ce spune Sandu despre concediile miniștrilor Stamate și Popescu

Maia Sandu consideră că este ceva firesc în faptul că ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, precum și șefa de la Justiție, Olesea Stamate, se află în această perioadă în vacanță. Potrivit premierului, cei doi oricum lucrează.

Șefa Executivului și-a amintit că a fost ținta unor prin critici similare atunci cînd a preluat conducerea Ministerului Educației.„Eu am fost numită la Ministerul Educației la sfîrșitul lui iulie 2012 și la sfîrșitul lui august am îndrăznit să-mi iau trei zile vacanță. Și atunci presa a făcut o dramă, a fost tragedie la nivel național. Eu cred că este firesc ca omul să meargă în vacanță, să se odihnească”, a declarat ea în cadrul ediției din 2 august a emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.Ea menționează că este important ca omul să fie eficient, iar în acest sens nu are ce le reproșa celor doi miniștri.„Pentru mine contează rezultatele și eu lucrez și cu doamna Stamate, și cu domnul Popescu și azi, și mîine, indiferent unde sînt ei. Lucrez cu doamna Stamate la elaborarea acestei reforme și e firesc ca oamenii să se odihnească. Ei nu au stat un an și au așteptat să se facă miniștri, eu i-am rugat să vină miniștri, ei au trebuit să renunțe la multe lucruri. Au și ei copii. Pentru mine e important ce fac oamenii și care sînt rezultatele. Doamna Stamate și domnul Popescu își îndeplinesc foarte bine sarcinile și vor lucra mult mai bine odihniți, dacă reușesc să se odihnească, pentru că lucrează”, a adăugat Maia Sandu.În seara zilei de 29 iulie, Olesea Stamate a anunțat, într-o postare pa pagina sa de Facebook, că nu se va prezenta la ședința din 30 iulie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), al cărei membru este, cînd au fost numiți cei candidați pentru funcția de judecători ai Curții Constituționale. Aceasta a publicat o notă de poziție, în care a indicat numele a opt candidați care nu ar trebui să fie selectați.La 31 iulie, cu o zi înainte de ședința Guvernului, Nicu Popescu, a precizat că și-a luat cîteva zile de libere, dar continuă să muncească de la distanță.