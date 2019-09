Ce spune primarul interimar despre strigătele pe coridoarele Primăriei Chişinău

Primarul interimar al capitalei, Adrian Talmaci vine cu un răspuns după ce săptămîna trecută candidatul la șefia Primăriei Chișinău, Ruslan Codreanu a afirmat că colegii din primărie sînt intimidați și că persoane din conducerea instituției ar striga pe coridoare ca oamenii să nu iasă să voteze pentru el.

„Eu nu am auzit strigăte pe coridoare. Puteți veni și asculta”, a spus primarul interimar pentru Agora Drept răspuns la acuzațiile lui Codreanu, Talmaci a afirmat că înaintea campaniei electorale a organizat o adunare: „Înainte de a se înregistra cel puțin un candidat electoral, noi în Primărie am organizat o ședință cu toți șefii de direcții și i-am rugat pe toți ca să nu participe...în timpul orelor de lucru să nu se ocupe cu agitația electorală”.Aceste întrebări ar urma să fie soluționate, în opinia lui Talmaci, în afara orelor de lucru și în zilele de odihnă.„Ceea ce a declarat domnul Codreanu...Eu nu sînt la curent cu așa ordine, declarații pe coridoare. Eu nu am auzit. Accesul în Primărie e liber. Puteți veni, să vedeți, să monitorizați. Eu nu am auzit așa ceva”, a punctat Adrian Talmaci.