Ce rezultate putem aştepta din întrevederea dintre Sandu și Medvedev?

La Chișinău, viitoarea întrevedere dintre premierul moldovean Maia Sandu și premierul rus Dmitri Medvedev este asociată cu o eventuală lansare a unei etape de normalizare a relațiilor economice dintre cele două țări.

Despre aceasta a declarat, într-un interviu oferit ediţiei ruseşti „Ziarul parlamentar” politologul moldovean, fostul parlamentar Zurab Todua, transmite Noi.md.După cum se ştie, premierul Moldovei, Maia Sandu, intenționează să facă, la toamnă, o vizită în Rusia pentru o întrevedere, la Moscova, cu omologul său rus Dmitri Medvedev.„Aceasta va fi prima vizită a prim-ministrului Moldovei în Rusia în mai mulți ani”, a amintit Zurab Todua. „Relațiile dintre țările noastre s-au deteriorat atît de mult, încît, în Moldova, de la această vizită este aşteptată cel puțin o normalizare în sfera economică. Astăzi, acordurile la care s-a ajuns între președinții Rusiei și Moldovei, Vladimir Putin și Igor Dodon , sînt în vigoare, însă, potrivit Constituției Republicii Moldova, șeful statului nu are suficiente împuterniciri pentru a lua decizii cu privire la mai multe probleme de ordin economic și politic, premierul avînd mult mai multe împuterniciri de acest fel”, a spus politologul și fostul membru al Parlamentului moldovean.În această privință, a menționat el, viitoarea întîlnire are un potențial mare – dacă ambele părți au dorință, există șansa normalizării parteneriatului economic. În plus, negocierile pot contribui la încălzirea relațiilor dintre Moscova și Chișinău.„Fostele autorități moldovene au făcut totul pentru a deteriora relațiile bilaterale – în acest context se înscriu şi interzicerea difuzării canalelor de televiziune rusești, şi restricţionarea limbii ruse, şi expulzarea a zeci, dacă nu chiar sute de jurnaliști, politicieni și persoane publice ruse. Prin urmare, sper că Sandu va veni în Rusia cu alte mesaje”, a adăugat Zurab Todua.După cum a declarat anterior premierul Moldovei, Maia Sandu, într-un interviu pentru agenţia TASS, în cadrul discuțiilor viitoare, se planifică discutarea unui spectru larg al agendei bilaterale – probleme de comerț, șederea cetățenilor moldoveni în Rusia, problemele ce vizează reglementarea transnistreană, prezența militară rusească în regiune, combaterea spălării banilor și cooperarea în căutarea fondurilor furate de guvernarea anterioară de la bugetul național și retrase din Moldova. Ea a remarcat, de asemenea, necesitatea de a discuta despre furnizarea de gaze și politica de prețuri, în special pentru anul viitor.