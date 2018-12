Ce planuri au deputații moldoveni pentru noaptea dintre ani

Sărbătorile de iarnă, inclusiv revelionul, este pentru mulți dintre deputații moldoveni un bun prilej de se opri din ritmul de viață alert și a petrece timpul cu familia.

Intervievați de Noi.md, aleșii poporului ne-au mărturisit că vor petrece noaptea dintre ani acasă, înconjurați de familie și prieteni. Nici planuri de călătorie în vacanța de iarnă mulți dintre deputați nu au, întrucît se apropie alegerile, argumentează ei.„Ca de obicei voi sărbători revelionul la Basarabeasca , împreună cu părinții mei”, a relatat deputata PCRM Ina Șupac.„Care vacanță? Această perioadă coincide cu începerea procedurilor organizatorice de înregistrare a concurenților electorali. Avem mult de muncit”, a reacționat deputatul democrat Sergiu Sîrbu.El a mai adăugat că va sărbători revelionul în sînul familiei, alături de bunici, alături de prieteni, lîngă un brad. ”Am să vă deschid și un mic secret: am găsit un brăduț înalt aproape de doi metri la Briceni și i-am rugat pe prietenii să mi-l aducă cu tot cu rădăcini, vreau să-l plantez într-un ghiveci mare, iar imediat după revelion vreau să-l plantez în curtea blocului unde locuiesc, ca acel brad să-și continue viața mai departe și să-i bucure pe cei din jur”.Și deputatul PSRM Vlad Bătrîncea a menționat că nu a avut niciodată vacanță în această perioadă. ”Ca și tot timpul voi fi la Chișinău împreună cu cei apropiați. Noi vacanță de iarnă nu am avut și anul acesta cu atît mai mult nu vom avea. Sîntem pe loc împreună cu tot poporul”.Tot acasă va sărbători și deputatul liberal Lilian Carp. „Dacă în fiecare an plecam eu la socrii de Anul Nou, în acest an este invers, ei vin la mine, vine sora mea, deci voi fi în sînul familiei. Planuri de vacanță nu am”.Pentru Vicepreședintele Parlamentului Valeriu Ghilețchi, care urmează să devină bunic pentru a patra oară, aceste sărbători vor avea o semnificație specială.„Avem trei nepoți, al patrulea e pe drum așa că ne bucurăm să fim cu toții acasă, vom sărbători în sînul familiei”, a relatat el.