Ce l-a uimit pe Dodon la prima întîlnire oficială cu Putin

Președintele R. Moldova, Igor Dodon, are doar cuvinte de laudă despre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat publicației RIA Novosti din Federația Rusă.

Totodată, Igor Dodon a menționat și ce l-a uimit în timpul primei întîlniri oficiale cu Vladimir Putin, transmite Noi.md cu referire la Știri.md "În timpul primei noastre întrevederi, care a avut loc în toamna anului 2014, primul lucru pe care l-am remarcat a fost cît de bine cunoaște Vladimir Vladimirovici situația din Republica Moldova.Cunoaște și ține minte multe personalități politice și culturale moldovenești, este la curent cu indicatorii dezvoltării economice ai țării noastre în perioada sovietică și în prezent.Mi-a rămas în memorie ca o persoană deschisă în dorința lui de a ajuta Moldova. Cu timpul, am avut prilejul să mă conving că dorința lui este una sinceră și este urmată de fapte concrete, îndreptate, mai întîi de toate, spre apărarea intereselor oamenilor simpli", a declarat Igor Dodon.Președintele moldovean a mai menționat că are senzația că Vladimir Putin îl primește părintește."La fiecare dintre întrevederile noastre, indiferent de durata ei, simt că pot să-mi exprim direct și deschis gîndurile, să apreciez evenimentele care au loc.Discutăm foarte sincer despre problemele complicate și acest lucru ne permite să ajungem foarte rapid la o înțelegere reciprocă și să identificăm decizia în acele probleme care se află pe agenda relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă.Mi s-a părut surprinzător cum, chiar și după două decenii, ține minte în cele mai mici detalii anumite evenimente care au avut loc în istoria relațiilor moldo-ruse.O trăsătură distinctivă a caracterului lui Putin este faptul că el nu pedepsește pe nimeni, subliniind totodată că nu uită nimic.În plus, știe să-și păstreze calmul chiar și în cele mai dificile situații, în special în problemele de securitate", a conchis Dodon.