Ce a studiat Filat la închisoare şi din ce bani va trăi la libertate

Ex-premierul Vlad Filat spune că în sentința sa de condamnare nu este stabilit un prejudiciu cauzat statului, ci remunerarea ilicită, lucuri care nu trebuie confundate.

Totodată, fostul prim-ministru spune că în cazul său a fost aplicată confiscarea specială.„În cazul meu a fost aplicată confiscarea specială, ceea ce înseamnă că mi s-a confiscat tot, tot ce am agonisit pe parcursul întregii vieții. Ceea ce mi s-a confiscat depășește cu mult, conform evaluărilor de piață, suma care a fost inclusă în sentință ca remunerare ilicită”, a comunicat Filat în cadrul unei conferințe de presă.Întrebat cu ce bani va trăi pînă își va găsi un loc de muncă, fostul premier a declatat că atîta timp cît este sănătos și poate munci nu își face griji în această privință.„În anul 1996, atunci cînd am absolvit 10 clase, părinții cînd m-au petrecut în viața mare mi-au dat 5 ruble și mi-au dorit succes. Eu toată viața am muncit. Așa că, atîta timp cît voi fi sănătos, am capacitate de muncă, voi fi în stare să mă întrețin pe mine și pe oamenii care au nevoie și față de care am obligația să am grijă”, a precizat Vlad Filat.Mai în glumă, mai în serios, unul dintre avocații săi i-a propus să-și înceapă activitatea în avocatură. Potrivit apărătorului, fostul demnitar, în perioada în care s-a aflat în detenție, a studiat legislația amănunțit, mai mult decît atît, el fiind jurist de profesie.