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Care sînt primele acțiuni pe care vrea să le facă Igor Grosu în calitate de prim-ministru

Politică24 martie 2021, 10:13

Candidatul la funcția de prim-ministru, Igor Grosu, a dezvăluit care vor fi primile acțiuni, pe care și le propune în calitate de șef al Executivului, dacă va fi votat de Parlament.

Politicianul susține că primele vor fi remanierile din Guvern, informează Realitatea.md.

S-a aflat cînd ar putea fi votat Guvernul Grosu

„Situația ne impune să venim cu o nouă abordare. În cazul în care vom fi votati, ne vom asuma actul guvernamental. Am rugat colegii să-și facă tema de acasă primită, privind funcțiile de demnitate publică. Prima noastră acțiune - vom face modificări la capitolul secretari de stat, dar și în rîndul reprezentanților Guvernului în teritorii. Nu vom oferi termen de tranziție. La prima ședință vom face remanierile necesare și ne vom apuca de treabă. Vom reconsidera și cheltuielile din buget, folosirea rațională a proiectelor care sînt în desfășurare, dar și atragerea asistenței externe pentru domeniul sănătății”, a declarat Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul ProTV.

De asemenea, premierul desemnat afirmă că un alt subiect prioritar la care va atrage atenția este înăsprirea regulilor de activitate în perioada pandemică. În special, Grosu s-a referit la cei din domeniul HoReCa, unde consideră că ar trebui cu mult limitată activitatea în localuri și impuse măsuri mai stricte pentru vizitatori. Cu privire la instituirea unui lockdown, Igor Grosu spune că este gata să vină să ceară în Parlament acest lucru, dacă situația pandemică va degenera în țară.

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