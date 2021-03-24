Care sînt primele acțiuni pe care vrea să le facă Igor Grosu în calitate de prim-ministru

„Situația ne impune să venim cu o nouă abordare. În cazul în care vom fi votati, ne vom asuma actul guvernamental. Am rugat colegii să-și facă tema de acasă primită, privind funcțiile de demnitate publică. Prima noastră acțiune - vom face modificări la capitolul secretari de stat, dar și în rîndul reprezentanților Guvernului în teritorii. Nu vom oferi termen de tranziție. La prima ședință vom face remanierile necesare și ne vom apuca de treabă. Vom reconsidera și cheltuielile din buget, folosirea rațională a proiectelor care sînt în desfășurare, dar și atragerea asistenței externe pentru domeniul sănătății”, a declarat Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul ProTV.
De asemenea, premierul desemnat afirmă că un alt subiect prioritar la care va atrage atenția este înăsprirea regulilor de activitate în perioada pandemică. În special, Grosu s-a referit la cei din domeniul HoReCa, unde consideră că ar trebui cu mult limitată activitatea în localuri și impuse măsuri mai stricte pentru vizitatori. Cu privire la instituirea unui lockdown, Igor Grosu spune că este gata să vină să ceară în Parlament acest lucru, dacă situația pandemică va degenera în țară.
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к лучшему- тот вор и нечестен
Павиан, можно было тебе поверить, если бы ты был способен вести себя, как зрелый политик, а не шалопай. Но у сайки в команде, куда не плюнь, обязательно попадешь в люмпена националэ. Какой руководитель, такая и команда.
,,кто не хочет перемен к лучшему - тот вор и нечестен," сказал бармалей. Ты вспомнил бы 2009й год, к каким ,,переменам к лучшему" призывали будущие друзья и партнёры, коллеги Санду по будущей коалиции, Филат, Гимпу, Лупу-Дьяков, Урекяну, обещали устроить из Молдовы маленькую Швейцарию, минимальные пенсии и зарплаты по 300 и 500$ каждому жителю.... , партнёры Санду действительно сдержали своё слово... для себя и своей кодлы, ограбив население на миллиарды, оставив их с носом.... Нынешние назначенцы Санду, её советники, делегирование в члены правительства состоят из тех же коллег Филата-Санду, которые уже ,,облагородили" население своими обещаниями в 2009м году... так что обматывай и дальше свои уши лапшой.
Главной целью Майи Санду является абсолютная власть!!! Такое мнение высказал в Facebook журналист Валерий Реницэ. Победа президента достигнута «во имя ее политического эгоизма и партийных интересов». Так он прокомментировал решение КС о конституционности указа президента, которым она самовольно выдвинула на пост премьера и.о. председателя PAS Игоря Гросу.«Фрау Санду служит не стране, не избирателю, не гражданину, а идеалу абсолютной власти, служит иностранным интересам, прикрывая свой эгоизм триколором, позаимствованным у избирателей, которые также поставили над своими политическими и экономическими свободами мандат мстить, гордо врученный главе государства. Через голос Майи Санду отчетливо проникает месть, когда она заявляет, что ее интересует не имя, а количество арестованных, еще раз доказывая, что она должна составить пятилетний план гильотины для этих кто противостоит ей», – поясняет Реницэ."B Молдове существует новый вид политиков. Они, отмечает журналист, «приспосабливают старые европейские ценности к единому стандарту: евро».«Майя Санду всегда ведёт себя так, как будто ее не интересуют деньги. Сейчас ей это неинтересно. Однако банда, приведшая её к власти, та, что из страны, и другая – из-за границы, заинтересованы в деньгах. Это правило игры», – подчеркнул эксперт.Он добавил, что «обыкновенный человек лишь в последнюю очередь понимает, что он всегда проигрывает в игре политических игроков в покер, которые скрывают свои истинные намерения под лживыми речами честных слуг страны».
"С выдвижением Игоря Гросу уже всем ясно, что досрочных парламентских выборов не будет"-сказал депутат Платформы DA Дину Плынгэу.И начнёт Гросу с чистки(не напоминает сталинские репрессии 1937-1939 , фашистские чистки?) министерств,ведомств и до низу.Сверху до низу будут сидеть люди Санду."Очищение"-процесс долгий.Здесь не до экономической ситуации,пандемии(досточно,что вакцину получат избранные-свои).И какие бы решения ни принимал парламент-они будут игнориноваться от министерства и до сельской примерии. Р.Ѕ.Вспомним как в 2019 году Майя Санду сдала интересы граждан Молдовы ради очередного кредита:Мы вам суверeнитет и банковскую систему-вы нам кредиты.Сейчас Санду торопит с заключением кредитного соглашения с МВФ нА условии ... предоставление права иностранцам приобретать сельскохозяйственные земли.Ставленница Запада, она выполняет все требования США,ЕС,МВФ..