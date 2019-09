Candu: Plahotniuc va reveni în Republica Moldova (VIDEO)

Candu, despre Plahotniuc: „Uneori poți să pleci și să revii foarte repede sau să nu mai revii”Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu , dă asigurări că Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova, dar nu și în politică. Totodată, Candu susține că rezultatul la alegerile parlamentare din februarie se datorează, inclusiv, lui Vlad Plahotniuc. Democratul spune că vorbește periodic cu nașul său de cununie, dar a evitat să spună unde se află acesta.Declarațiile au fost făcute pentru ZdG la Congresul IX extraordinar al PDM, din 7 septembrie.Vedeți în materialul video de mai jos declarațiile fostului președinte al Parlamentului:Întrebat dacă la Congresul PDM va veni și fostul lider de partid, Vlad Plahotniuc, Andrian Candu a răspuns:„Nu, dnul Plahotniuc este plecat din politică, din partid. Își are viața sa, are grijă de familie pe care, apropo, a ignorat-o mulți, mulți ani. Cred că fiecare are dreptul să se regăsească într-un nou format, cu noi activități”.Candu a dat asigurări că Plahotniuc va reveni în R. Moldova. Totodată, acesta s-a arătat sceptic referitor la revenirea lui Plahotniuc în politică.„Uneori poți să pleci și să revii foarte repede, sau să nu mai revii. Dnul Plahotniuc a declarat că și-a depășit o etapă din viața sa”, a declarat Andrian Candu.Candu a ținut să accentueze că Vlad Plahotniuc a contribuit „foarte mult pentru dezvoltarea PD-ului”.„Să nu uităm că PD a reușit cel mai bun scor electoral și niciodată nu a avut 30 de mandate în istoria sa. Și asta se datorează, inclusiv și dnul Plahotniuc și conducerii partidului”, a subliniat Candu.„Faptul că PD a ajuns în opoziție, a fost privit ca un eșec”, astfel motivează Candu plecarea lui Plahotniuc.Candu mai spune că discută periodic cu Vladimir Plahotniuc , nașul său de cununie, dar nu despre politică.„Politica, la ora actuală îl interesează mai puțin”.În urma unui blocaj privind constituirea unei alianțe de guvernare, în iunie curent, Vlad Plahotniuc a plecat din R. Moldova, iar ulterior și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia PDM.Sîmbătă, 7 septembrie 2019, la Palatul Republicii din Chișinău a avut loc Congresul IX extraordinar al PDM în cadrul căruia a fost aleasă o nouă conducere a formațiunii.Expremierul Pavel Filip a devenit președinte al PDM, iar fostul ministru al Afacerilor Interne Alexandru Jizdan a fost votat în funcția de secretar general al partidului.