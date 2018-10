Candu se îndoiește că autospecialele donate de Erdogan sînt pentru combaterea protestelor

Deși președintele Turciei, Recep Erdogan, a anunțat că a donat Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău două autospeciale TOMA, folosite pentru dispersarea mulțimii la proteste violente, președintele Parlamentului Andrian Candu nu crede să fi existat „un astfel de cadou”.

„Vreau să vă spun că la 17 octombrie, la ora 21:30, au sosit două vehicule pentru combaterea demonstrațiilor în masă, TOMA, care au fost puse la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne”, a declarat Erdogan în cadrul vizitei sale recente la Comrat.

Întrebat, în cadrul unui interviu la „Adevărul”, dacă autospecialele anunțate de Erdogan au fost oferite la solicitarea Chişinăului, Candu a spus că nu crede „să se fi făcut o astfel de solicitare şi că ar fi existat un astfel de cadou”.

„Am impresia că e doar o greşeală de traducere. Poate s-a avut în vedere altceva, ambulanţe. Trebuie să verific, dar cu siguranţă asta nu face parte din agenda relaţiilor bilaterale între R. Moldova Turcia”, a răspuns spicherul.

De asemenea, Candu a respins acuzațiile potrivit cărora vizita lui Recep Erdogan la Chişinău a fost condiţionată de preşedintele turc cu expulzarea celor şapte profesori turci de la liceele „Orizont”,

„Vizita preşedintelui Erdogan este prevăzută deja de mai bine de un an de zile. Ea a fost prima dată amînată din vară în toamnă. Nu are absolut nicio legătură cu expulzarea celor şapte cetăţeni turci. SIS a acţionat strict din punct de vedere al securităţii R. Moldova şi nu are nicio legătură cu cereri sau oricare pretenţii venite din partea altor state. Subiectul cetăţenilor turci niciodată nu a fost ridicat la nivel politic, nici în discuţiile pe care le-am avut eu cu prim-ministrul sau cu preşedintele Erdogan anul trecut. Este adevărat că nouă ni s-a sugerat mai subtil sau mai direct despre liceul „Orizont” că chipurile ar trebui să examinăm posibilitatea închiderii liceelor”.

Andrian Candu a lăsat să se înțeleagă faptul că nu este împotriva faptului că Erdogan a fost decorat de Igor Dodon cu „Ordinul Republicii”, spunînd că aceasta este „decizia preşedintelui R.Moldova”.