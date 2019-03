Candu, despre „apelurile suspecte” primite de membrii ACUM

Vicepreședintele PD, Andrian Candu, a dat de înțeles că informația precum că unii membri ai blocului ACUM ar fi fost abordați, în vederea formării unei majorități parlamentare, este o speculație, notează Noi.md.

Candu a spus că tocmai din cauza speculațiilor care se fac, este nevoie ca cele două formațiuni să discute direct.„Ca să nu existe alte speculații și manipulări că chipurile sînt sunați unii membri ACUM și invitați la discuții. Am auzit, Maia Sandu a spus că cineva din colegi a fost sunat de un număr necunoscut, dar de fapt asta este doar o suspiciune. Deci, ca să nu existe suspiciuni, să se vorbească că am sunat-o eu pe Maia Sandu și am încercat să o conving să iasă din blocul ACUM, facem invitația la discuții în mod public”, a comentat astăzi Candu."Sigur, este o gluma, facem și noi haz de necaz, dar cred că e momentul ca toți politicienii să înțeleagă: cetățenilor care ne-au votat nu le trebuie să le fie pusă la încercare răbdarea", a continuat el.Recent, liderul PAS, Maia Sandu, a anunțat că membrul blocului ACUM, Alexandru Slusari, a primit zilele acestea un apel telefonic suspect, care se presupune că a fost o tentativă de a-l convinge să participe la formarea majorității parlamentare.