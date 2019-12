Candu ar putea pleca din politică

Democratul Andrian Candu recunoaște că s-a gândit să plece din politică după ce Partidul Democrat a fost înlăturat de la guvernare și Vladimir Plahotniuc, care este nașul său, a plecat din R. Moldova.

Candu spune că a discutat despre asta și cu actualul președinte al formațiunii Pavel Filip și a decis în final să rămână de dragul echipei.„Am avut o discuție cu Pavel Filip în septembrie, înainte de Congres. Am spus că probabil e cazul să pui punct, la o anumită etapă în anumite chestiuni. I-am spus că am fost și acolo și acolo…Aș vrea să-mi iau doctoratul, să mă dedic mai mult familiei, dar înțeleg că acum în perioada asta grea până la congres, asta nu poți să o faci, și nu până la alegerile locale că e lovitură și pentru echipă. După aia au început grijile noastre politice cu Guvernul Maia Sandu, moțiunea și iarăși nu e momentul potrivit. La ora actuală, consider că prezența mea în echipă este încă necesară”, a declarat Andrian Candu la emisiunea „Politica” de la TV8.