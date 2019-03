Candu: Am fost dispuși să cedăm blocului ACUM funcția de prim-ministru

Partidul Democrat regretă decizia blocului electoral ACUM de a respinge invitația la negocieri lansată acum două săptămîni, notează Noi.md.

Vicepreședintele formațiunii, Andrian Candu , a precizat astăzi, în urma ședinței consiliului executiv, că liderii ACUM au comis o greșeală atunci cînd au refuzat dialogul și nu au luat în calcul interesele cetățenilor.„Este o greșeală ceea ce au făcut colegii de la ACUM, deoarece politica înseamnă comunicare, arta compromisului. Oamenii politici au responsabilitatea, în primul rînd, a interesului cetățenilor și a țării, și nu a intereselor de partid. Regretăm că s-au grăbit să respingă invitația noastră”, a precizat Candu.El a mai anunțat că PD ar fi fost dispus să ofere blocului ACUM posibilitatea să numească prim-ministrul."Dacă liderii blocului ACUM ar fi acceptat dialogul, ar fi văzut că echipa PD este foarte flexibilă și are interesul cetățeanului. Chiar dacă PD are mai multe mandate decît blocul ACUM, noi am fi fost dispuși să propunem colegilor oferte care presupun un rol important în tot ceea ce înseamnă guvernare, le-am fi oferit conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcția de premier", a punctat Candu.În urma ședinței de astăzi, consiliul executiv al PD a decis să lanseze repetat o invitație către Andrei Năstase și Maia Sandu privind participarea la negocieri, a mai anunțat Candu."Facem o nouă invitație către liderii blocului, îi așteptăm să discutăm în zilele următoare, astăzi, mîine, sîmbătă - pentru a găsit acele soluții pentru țară. Dacă nu va fi acceptată nici de această dată invitația, la începutul săptămînii viitoare ne vom întruni din nou și vom decide care sînt următoarele acțiuni", a conchis el.