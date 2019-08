Brînzan confirmă că a avut o întrevedere cu reprezentanții lui Rotschild

După declarațiile președintelui Comisiei de anchetă pentru analiza concesionărilor, Igor Munteanu, subiectul achiziției NR Investments a fost comentat și de ministrul Economiei Vadim Brînzan.

Oficialul a confirmat că și el, și prim-ministra Maia Sandu s-au întîlnit cu Nat Rotschild, însă nu pentru a negocia contractul, ci din „curtoazie”.Mai mult, Brînzan spune că în momentul în care procurorii a pus sechestru pe capitalul social al Avia Invest, compania miliardarului a mers „pe ușa din spate”, achiziționînd o firmă offshore care deține majoritatea activelor Avia Invest.Brînzan a comunicat presei că pe data de 10 august s-a întîlnit cu investitorul care a spus că are o intenție de a cumpărat direct 95% din Avia Invest.„Pe 19 august, și eu și premierul, ne-am întîlnit cu investitorul. Vreau să fie clar: nu am negociat și nu ne-am consultat cu această companie. A fost doar o curtoazie. Am fost informați despre intenție și contract, iar ulterior am comunicat acest lucru Consiliului Suprem de Securitate. I-am spus investitorului că acest contract e subiectul unei investigații atît în Parlament, cît și la PG”, a spus Brînzan.Ulterior, Rotschild a comunicat MEI că NR Investments a cumpărat 95% din acțiunile Avia Invest.„Ieri am primit a doua scrisoare oficială prin care am fost informația că NR Investments a devenit deținător indirect al contractului de concesiune”, povestește ministrul.El a prezentat jurnaliștilor o schemă și afirmă că NR Investments a ocolit statul.„Au sărit peste capul nostru și în loc să achiziționeze Avia Invest direct au mers prin ușa din spate și au cumpărat compania cipriotă offshore care deține 95% din Avia Invest, evitînd controlul statului. Deci, repet, nu a fost achiziționat aeroportul, ci pachetul de acțiuni a companiei cipriote, care deține Avia Invest, care la rîndul său e concesionar al Aeroportului”, a mai spus Brînzan.Pe 29 august, firma familiei Rotschild, NR Investments Ltd, a anunțat că a finalizat tranzacția de cumpărare a 95% din compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău Ulterior, Guvernul a venit cu o precizare. Potrivit autorităților de la Chișinău nu a existat nicio consultare între Guvern și NR Investments Ltd.