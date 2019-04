Blocul ACUM încearcă să evite discuția despre o coaliție cu PSRM - expert

„Blocul „ACUM” încearcă cu tot dinadinsul evitarea discuției despre o coaliție de guvernare cu PSRM, deoarece aceasta sigur i-ar putea speria pe unii votanți.

Totodată, „ACUM” vrea să reducă la maximum învinuirile despre faptul că a contribuit la declanșarea alegerilor anticipate, care vor genera rezultate similare”, este de părere analistul politic Dionis Cenușă, după ce reprezentanții blocului au propus astăzi crearea unui „grup de lucru”, care să poarte discuții cu socialiștii.În opinia acestuia, „ACUM” trebuie „să decidă ce vrea exact și să înceteze să dea răspunsuri fără un răspuns clar”. „Dacă nu vrea alegeri anticipate, atunci o poate face prin negocierea unei majorități cu socialiștii. Or, PSRM a spus clar că nu acceptă altă variantă decît o coaliție majoritară. Neacceptarea acestei variante înseamnă alegeri anticipate. Negarea acestor două opțiuni nu le anulează raționalitatea”.Totodată, Cenușă spune că dorința celor de la „ACUM” este de a forța PSRM-ul să accepte regulile sale de Joc . „Problema Blocului este nerealizarea faptului că PSRM-ul are propria agendă și că acest partid are în spate Președinția, 35 de mandate și peste 400 mii de votanți.Dionis Cenușă avansează și două ipoteze despre stratagiile „ACUM”.„Blocul inventează formule de interacțiune cu PSRM, care să fie cît mai distincte de negocieri clasice, pentru a-și păstra imaginea. Dar schimbarea denumirii unui proces (negocieri) nu anulează esența (de negocieri). Scopul lor imediat ar fi îmbunătățirea, de comun acord, a legislației electorale înainte de oricare alegeri noi. Sau „ACUM” încearcă să amîne inevitabilul - alegerile anticipate, transferînd responsabilitatea pentru acest lucru către socialiști”, a conchis analistul politic.