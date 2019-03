Avocaţii lui Platon s-au întîlnit cu clientul lor. În ce stare se află

Avocaților omului de afaceri Veaceslav Platon li s-a permis accesul în penitenciarul nr. 13 din Chișinău în după-amiaza zilei de 7 martie, transmite Newsmaker cu referire la Alexandru Bodnariuc, unul dintre apărători. Însă nu se știe încă dacă a avut loc și întîlnirea cu clientul lor.

Alexandru Bodnariuc, unul dintre avocații omului de afaceri, spune că apărătorii lui Veaceslav Platon s-au întîlnit cu el. Avocatul spune că clientul lor nu are leziuni.„În această perioadă el nu a fost scos din penitenciar și la el nimeni nu a venit. El a stat singur în celulă. A primit de patru ori ziarul Comunistul, la care este abonat Penitenciarul, iar toată presa pe care noi i-o transmiteam și pe care el o citește nu a primit-o”, a spus avocatul.De asemenea, Bodnariuc spune că acesta nu a fost încă vizitat de un medic stomatolog, așa cum a cerut anterior.„Nu am văzut conducerea Penitenciarului nr. 13, am avut întrevedere doar cu clientul. Dumnealui consideră că situația care s-a creat, că nu le-a fost permis accesul avocaților, este legat de faptul că veneau alegerile și pe o parte din oameni îi deranjează ceea ce el poate să spună, realitatea care este, că el este de acord să dea declarații pe cazul Open Dialog și pe dosarul din Federația Rusă”, a mai spus avocatul Bodnariuc.Precizăm că avocații lui Platon au încercat în dimineața zilei de 7 martie, dar fără succes, să se întîlnească cu Platon. Nu li s-a permis intrarea în închisoare, fiind invitați să vină la ora 15:00.