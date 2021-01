Andrian Candu și Ion Chicu au zburat astăzi spre Turcia

Turcia a devenit, în ultimele zile, destinația mai multor politicieni moldoveni. Unii au zburat spre această țară de cîteva ori în prima jumătate a lunii ianuarie.

Președintele grupului „Pro Moldova”, Andrian Candu, și fostul premier, Ion Chicu, au fost văzuți astăzi dimineață la Aeroport și, potrivit unei surse Jurnal TV, au zburat la Istanbul. Candu ne-a confirmat informația, dar a spus că Turcia este doar o conexiune aeriană spre Cehia, acolo unde se află familia sa. În primele zile ale acestui an, și deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a zburat spre Turcia.

Potrivit unui telespectator Jurnal TV, astăzi dimineață, liderul „Pro Moldova”, Andrian Candu, dar și fostul prim-ministru Ion Chicu au fost surprinși la aeroport, în timp ce urmau să zboare spre Istanbul. Telespectatorul care ne-a furnizat informația susține că Andrian Candu ar fi avut în mînă un pașaport turcesc.

Andrian Candu: „-Este adevărat că ați plecat astăzi în Turcia? Ați fost văzut împreună cu domnul Chicu la aeroport, astăzi. - Da, dumnealui nu știu unde a zburat, dar eu zbor spre Cehia. Mîine este ziua de naștere a băiatului meu și mîine trebuie să fiu la ziua lui de naștere."

Întrebat dacă știe unde pleca fostul premier, Candu a răspuns.

Andrian Candu: „Dumnealui nu știu unde a plecat, întrebați-l pe dumnealui. El cu familia zbura undeva."

Totodată, Candu a negat faptul că ar avea pașaport turcesc.

Potrivit altor surse Jurnal TV, Andrian Candu ar mai fi zburat spre Turcia de la începutul acestui an. Politicianul neagă însă aceste informații.

Andrian Candu: „-De la începutul acestui an de două ori cel puțin ați zburat în Turcia. Dacă călătoriile dumneavostră au vreo legătură cu situația politică din Republica Moldova? - Cum vă numiți dumneavostră? - Adela. - Adela, eu nu am zburat de mai multe ori în Turcia. Eu singura deplasare pe care am avut-o înainte de sărbătorile de iarnă, pentru sărbătorile de iarnă am zburat în Cehia la copii și la familie și am revenit din Cehia. Asta este singura călătorie pe care am avut-o eu în acest an."

L-am telefonat de mai multe ori astăzi și pe fostul premier Ion Chicu pentru a afla dacă deplasarea sa are vreo legătură cu scenariile politice de la Chișinău, dar acesta nu ne-a răspuns la apeluri. La începutul acestui an a zburat spre Turcia și deputatul Partidului Șor, Marina Tauber.

Marina Tauber: „ - Eu am avut călătorii anul acesta, da. - Ați fost în Turcia sau ați fost în altă parte și dacă ați putea să ne spuneți cu ce scop? - Eu am fost și în Turcia și în altă parte. Cu diferite scopuri. sînt careva probleme cu deplasările mele? - Voiam să vă întreb dacă plecarea dumneavoastră are vreo legătură cu frămîntările politice de la Chișinău sau au fost în scop personal? - Nu, nu au nimic legat cu scopurile politice sau cu careva evoluții politice. Deplasările au fost cu scop personal. - Ați putea să ne spuneți unde ați fost, în ce țară? - Am fost în diferite țări. "