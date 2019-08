Ambasadorul României la Chişinău, despre taxele de roaming

Daniel Ioniţă declară că pentru a realiza o conexiune directă între România şi Republica Moldova trebuie să găsim o soluţie şi în problema roaming-ului între cele două ţări, scrie tvrmoldova.md.

"Pentru prima dată s-a vorbit despre eliminarea taxelor de roaming între România şi R. Moldova cu prilejul aniversării Centenarului, 1 decembrie 2018, în rest taxele de roaming între România şi R. Moldova sînt foarte, foarte mari, sînt aproape la fel de mari ca şi cum am vorbi cu Australia sau Noua Zeelandă, nu cred că este normal şi aici voinţa celor două părţi sînt convins că va contribuii la identificarea unei soluţii în folosul cetăţenilor de pe cele două maluri ale Prutului. Trebuie să ajutăm ca această conexiune directă să aibă loc, inclusiv prin chestiunile respective."



Excelenţa Sa a vorbit şi despre domeniile de interes ale României care ar coincide cu cele de la Chişinău.



"Sînt proiectele care vizează interconexiunea energetică şi interconexiune în ceea ce priveşte proiectele mari de infrastructură: podurile. În perioada interbelică existau peste 25 de poduri peste Prut, acum avem doar 5, cred că la cifra aceasta trebuie întotdeauna să ne gîndim cu seriozitate. Podul de piatră s-a dărîmat, podul de flori s-a făcut, poate a sosit vremea să facem şi poduri de beton sau de ciment cum or fi ele, pentru că necesitatea cu siguranţă este acolo şi voinţa politică, aşa cum am simţit-o eu la Bucureşti cît şi la Chişinău, e un stimulent suficient de important care să ne determine să avansăm pe calea acestor proiecte de interconectare strategică."



Amintim că la 1 decembrie 2018 unele companii de telefonie mobilă din Republica Moldova, dar şi România, au oferit clienţilor săi roaming gratuit cu ocazia Zilei Naţionale a României.