Alexandru Slusari, despre ridicarea imunității unor deputați

Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, susține că, dacă ar fi fost ales Procuror General, ar fi venit la prima ședință a Parlamentului și ar fi spus ce știa din raportul Kroll 2, transmite CURENTUL.

În cadrul unui interviu pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Slusari a punctat că Procuratura după schimbarea guvernării a rămas capturată. În acest context, el a spus că se aștepta ca imunitatea unor deputați să fie ridicată.

„Și eu am așteptat așa ceva, mai ales că eu posed mai multă informație decît alți colegi în virtutea funcției mele de președinte de comisie, desigur raportul Kroll și celelalte documente și situația din 2013, 2014 și cine este implicat, cine sînt beneficiarii acestui furt, eu am spus că, dacă eu aș fi procurorul general, eu probabil că aș veni la prima ședință a Parlamentului după alegeri, dar nu s-a întîmplat, deoarece noi, cu părere de rău, toată perioada aceasta, chiar dacă s-a produs acest transfer de putere pe data de 15 iunie, de facto, Procuratura a rămas capturată. Sper eu, iată, începînd cu ziua de ieri, lucrurile se vor mișca mai bine, dar Procuratura practic era ultimul bastion la care eu zilnic, avînd necesitatea să am cooperare cu acest organ în cadrul comisiei, eu simțeam sabotajul. Procuratura nu a făcut nimic în toată această perioadă, a fost doar obstrucționarea din partea lor”, a spus Alexandru Slusari.