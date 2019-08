Alaiba: Fără supărare, dar eu plec în concediu Politică 5 august 2019, 11:40

După mai multe critici apărute în spaţiul public privind vacanţa deputaţilor din luna august, parlamentarul blocului ACUM Dumitru Alaiba a ţinut să anunţe pe pagina sa de Facebook că la data de 14 august va pleca la familia sa în Estonia.

"De cînd cu tot acest parlament, petrec extrem de puțin timp cu familia. 2 ore pe zi, poate. Pentru mine nu e suficient, pentru că noi chiar ne simțim foarte bine împreună. sîntem o familie netradițională în acest sens. În acest an am renunțat la două concedii, ambele planificate de prin octombrie anul trecut, cînd nici prin cap nu îmi venea că voi candida și voi avea această mare onoare să stau în ședințe interminabile..", a declarat Alaiba.

"Zilele astea sînt singur în Moldova, pentru că ai mei au mers la familie în Estonia. Pe data de 14 august voi merge la ei. Fără supărare", a adăuat deputatul.

"Eu fac ceea ce fac inclusiv dintr-un profund sentiment de responsabilitate față de copilul meu. Numiți-mă naiv, dar eu văd cum aș putea să-i las o țară ceva mai bună decît halul în care am primit-o eu", a conchis el.

Amintim că Parlamentul a ieşit în vacanță de pe data de 1 august. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Totuși, se examinează posibilitatea convocării unei ședinței extraordinare la 13, 14, 15 august.