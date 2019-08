,,30 de ani nu au fost așa întrevederi”. Cu cine s-a văzut Dodon

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere cu domnul Emanoil Ploșniță, Președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Președintele Uniunii Avocaților a apreciat înalt deschiderea Președinției la dialog, menționînd că astfel de întrevederi nu au avut loc cu nici un președinte sau prim-ministru al țării, din 1989 pînă în prezent.În cadrul discuției, Președintele a menționat rolul esențial al avocaturii în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și în promovarea statului de drept.„Am salutat reacția promptă a avocaților vis-a-vis de criza politică și instituțională din Republica Moldova, generată de hotărîrile Curții Constituționale din 8 și 9 iunie 2019. Am apreciat verticalitatea organului reprezentativ al avocaților și calificările profesionale exprimate în tratarea dezechilibrului politico-juridic, precum și soluțiile propuse pentru restabilirea securității juridice. Avînd în vedere că avocatura este un partener indispensabil al justiției, am subliniat că mizez pe experiența, profesionalismul și sprijinul Uniunii Avocaților în realizarea unei reforme autentice în domeniul justiției, propusă de guvernarea actuală și așteptată de societate. Am exprimat disponibilitatea instituției prezidențiale pentru un dialog constructiv în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă avocații și promovării unui cadru legal calitativ care să contribuie la îmbunătățirea actului justiției”, a declarat șeful statului, după întrevere.Potrivit spuselor sale, Emanoil Ploșniță a mulțumit pentru disponibilitatea de a discuta cu Președintele țării problemele din domeniu, precum și de a consulta opinia avocaților pe un subiect estrem de important pentru societate cum ar fi reforma justiției.