Magie de sărbători: Cum iau viață jucăriile pentru bradul de Anul Nou (VIDEO)

La sfîrșit de an, proiectul „Omul și profesia” revine în forță. Și așa cum sîntem în toiul sărbătorilor de iarnă, astăzi ne-am propus să vă facem cunoștință cu Olga Osipova, cea care cu grijă meșterește jucării pentru brad.

Spune că a învățat de una singură să creeze adevărate capodopere cu care orice brad devine special. Nu i-a reușit din prima, dar după multă muncă și nopți nedormite rezultatele nu au întîrziat să apară.

Mărturisește că are clienți fideli, care apelează la serviciile ei an de an, munca fiindu-i lăudată pretutindeni.

Olga a creat o jucărie pentru bradul de sărbătoare chiar în timpul interviului. Ce i-a ieșit, dar și ce alte mărturisiri a făcut meșterița, vedeți în materialul de mai jos: