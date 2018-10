Preotul care munceşte şi în construcţii pentru a-şi întreţine familia

După slujbă, schimbă sutana pe salopetă şi pleacă la muncă pe şantier. Părintele Ghenadie Dascăl din satul Văratic raionul Rîșcani spune că este nevoit să muncească nu doar în biserica din localitate dar şi în construcţii pentru a-şi întreţine familia.

Ghenadie Dascăl slujește de 22 de ani la Biserica Sfîntul Nicolae din satul Văratic. Este printre puținii preoți din țară care nu impune enoriaşilor taxe.

"Ar fi bine măcar o parte din cheltuielile noastre să le ducem noi, să nu le punem greutatea asta pe umerii satului. Și ne străduim noi să ne cîștigăm un ban de cheltuială, ținem animale, ținem păsări și mă ocup de lucrări de construcție", a spus preotul satului Văratic raionul Rîşcani, Ghenadie Dascăl.

La început se stingherea de faptul că după ce ieșea din biserică, mergea să muncească în construcții. Cu timpul, însă, a devenit ceva firesc.

"Cel mai mult am construit sobe, ceea ce ține de încălzire, anume de încălzire, dar am făcut lucrări diferite, și de acoperișuri și de pod, podele, de montat o ușă, o fereastră. Zi de zi m-am specializat, am trecut tot la lucrări noi, la lucrări plătite mai bine, dar asta a venit cu timpul", a menționat preotul satului Văratic raionul Rîşcani, Ghenadie Dascăl.

Preoți ca Ghenadie Dascăl nu mai găsești, spun oamenii de la Văratic.

Părintele Ghenadie îi ajută și pe cei nevoiași. A inaugurat o cantină socială în curtea bisericii, care funcționează cu sprijinul enoriaşilor din localitate. Tot aici, oamenii organizează și parastasuri.

"Cam din primii ani am făcut cantina, cînd am venit la Văratic. Săli pentru a face, de exemplu, praznicuri, după înmormîntare, nu erau, și se făceau pe acasă, mai des în drumuri, mai rar în ogradă, și pe vreme rea, cînd ploua chiar peste bucatele care erau propuse, ningea și am zis că ar fi bine să fie undeva un loc cît de cît dosit", a mai adăugat preotul satului Văratic raionul Rîşcani, Ghenadie Dascăl.

În prezent, în Văratic locuiesc aproape 2.300 de oameni.