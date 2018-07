Moldoveanca ce a reușit să topească inima Reginei Marii Britanii

Victoria Dunford este o originară din Republica Moldova care a reușit să topească inima Reginei Marii Britanii. Ea ar putea fi model pentru mulți dintre noi care își doresc o lume mai bună și mai mărinimoasă.

Istoria de astăzi ilustrează anume un astfel de succes. Este vorba de povestea unei femei care întinde o mînă de ajutor necondiționat celora pentru care speranța este o noțiune uitată de timp.

S-a născut în satul Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, a absolvit o facultate, ca și mulți alți tineri care își fac planuri ambițioase de viitor. Și, în pofida faptului că a plecat departe de casă în căutarea unei vieți mai bune, nu a uitat totuși de unde a pornit și a ajuns să întindă o mînă de ajutor copiilor cu dizabilități de aici, din Moldova, necondiționat și fără a aștepta răsplată.

Pleacă în Marea Britanie în 2006, o țară străină, dar care a impresionat-o chiar de la bun început.

„M-a impresionat mult, chiar de la început, cît de mult fiecare încerca să te ajute cu munca, cu discuția, pe atunci încă nu cunoșteam engleza. M-au impresionat relațiile de egalitate dintre șef și angajați, de fapt, practic, nu vedeam diferența, fiecare își făcea munca”, mărturisește Victoria.

Deși este departe de țară, nu uită de cei de acasă și se implică în proiecte de caritate menite să dăruiască speranțe copiilor cu dizabilități.

„Proiectele pe care am reușit să le facem au început naiv de la ideea de a face o schimbare. Eu foarte mult cred ca schimbarea începe de la fiecare dintre noi, care a devenit de fapt un motto al meu. Am început prin a livra și distribui mobilier în spitalele din Moldova, reabilitînd parțial cîteva secții de spital din Rîșcani, de la Centrul Mamei și Copilului etc. Deși mai livrasem scaune rulante în 2013, am avut șansa să venim cu un lot de 200 de cărucioare. În acel moment am înțeles cît de izolați și lipsiți de copilărie sînt copiii cu dizabilități din Moldova. Fără copilărie, fără reabilitare, fără incluziune și cu educație foarte limitată”, a afirmat Victoria Dunford.

De aici a pornit totul, de la un act de caritate, care a dat naștere unei istorii în care este loc de multă dăruire de sine și multă bunătate.

„Ne-am propus să ne asumăm un proiect și mai mare, să deschidem un centru pentru acești copii, care ulterior le-a devenit a doua casă. Centrul Phoenix, pe moment, oferă incluziune socială la peste 30 de copii cu dizabilități din nordul republicii, îndeosebi din satele raionului Rîșcani. Copiii sînt aduși cu transport specializat dimineața, au o serie de activități atît educative, cît și ocupaționale, sînt alimentați și apoi transportați înapoi acasă, în familie. Un alt departament al Centrului este Intervenția Timpurie și Reabilitarea. Aici am reușit să oferim tratament la peste 120 de copii, care au trecut un curs de reabilitare (10-20 de zile), ații – 4-5 cursuri. Avem medic pediatru, care, împreună cu kinetoterapeuții și psihologul, formează programe individualizate pentru fiecare copil”, a menționat eroina noastră.

Pentru acte de caritate și ajutorarea copiilor cu dizabilități aceasta a fost decorată de Regina Marii Britanii cu distincția "British Empire Medal".

„M-a luat prin surprindere această noutate la cumpăna dintre anii 2016 și 2017. Este, desigur, o onoare deosebită a tuturor celor care au luat parte la proiectele noastre, este o medalie pentru un efort comun. Această distincție este extrem de importantă, pentru că reprezintă o recunoaștere la nivel înalt pentru credibilitatea și transparența organizației”, a povestit Victoria Dunford.

Un alt proiect în care este implicată eroina noastră este ”Diaspora Engagement hub”, proiect ce le-a oferit mai multor moldoveni șansa de a se implica în proiecte directe pentru Republica Moldova. Proiectul Engagement Hub a fost un proiect susținut de Biroul Relații cu Diaspora, implementat de OIM și sponsorizat de SDC.

Deși este plecată de acasă, legătura pe care o are de acest plai mioritic o îndeamnă să revină ori de cîte ori are posibilitatea.

De la deschiderea Centrului Phoenix, timpul eroinei noastre este legat non-stop de adunare de fonduri, reglarea lucrurilor în Moldova, zboruri și drumuri pentru întîlniri și căutare de noi parteneri și sponsori. Deși este o muncă colosală, din care drept răsplată primește zîmbete și priviri în care poți zări o flacără a speranței, totuși nu ezită să lupte pentru a face lumea mai bună, iar ziua de mîine pentru copiii cu dizabilități – mai luminoasă.

