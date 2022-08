Înapoi în anii '90. O selecție de seriale TV care merită revăzute

Cu siguranță le-ai văzut! Cele mai populare seriale care au trecut testul timpului, cu care a crescut o întreagă generație. La vremea lor, ele au bătut toate recordurile, dar și astăzi, în opinia spectatorilor, nu cedează pozițiile. Oferim o selecție de seriale TV din anii '90 pentru orice gust.

"Prietenii" (Friends)

Lansat în 1994, sitcom-ul a cîștigat aproape imediat atenția publicului. Experții și criticii au recunoscut "Friends" drept unul dintre cele mai bune proiecte de comedie din istoria televiziunii americane.

Serialul ne prezintă șase tineri care își petrec timpul în New York. Aici se îndrăgostesc, pierd, se bucură și se întristează. Dar pe ei îi unește o adevărată prietenie, de care rar întîlnești în lumea modernă.

Personajele principale au fost interpretate de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry și David Schwimmer, iar în calitate de vedete invitate în proiect s-a filmat aproape jumătate din Hollywood, printre care Brad Pitt, Bruce Willis, Charlie Sheen, George Clooney și Hugh Laurie.

"Dosarele X" (The X-Files)

Pe parcursul difuzării sale de nouă ani, an de an, Dosarele X a devenit cîștigătorul unor prestigioase premii, dar cel mai important, a devenit o istorie de cult pentru o întreagă generație de tineri din anii 1990.

Personajele principale sînt doi agenți FBI - Dr. Dana Scully și Fox Mulder. Ei lucrează împreună la un proiect guvernamental care include toate cazurile nerezolvate legate de fenomenele paranormale.

Scully încearcă să găsească o explicație rezonabilă și logică la tot. Mulder, dimpotrivă, consideră că nu totul în această lume poate fi explicat din punctul de vedere al științei.

"Spitalul de urgență" (ER)

Eroii serialului de acțiune "Spitalul de urgență" sînt medici la spitalului orășenesc din Chicago. Aceștia oferă asistență de urgență pacienților, salvează vieți omenești, uneori uitînd de ei înșiși și nu se gîndesc absolut la faptul că munca lor zilnică este una eroică.

Îndeplinindu-și datoria profesională, medicii din ”Spitalul de urgență” se îndrăgostesc, divorțează, țes intrigi, speră la vremuri mai bune și... în general, la ei totul e ca la oamenii obișnuiți, în ciuda muncii grele și a vocației înalte.

"Comisarul Rex"

Cîinele ciobanesc german Rex lucrează în cadrul Poliției criminale din Viena în departamentul de investigare a crimelor. Nasul sensibil, neînfricarea și devotamentul față de prietenii săi polițiști l-au transformat într-o adevărată amenințare pentru lumea interlopă austriacă. În cazul în care în urmărire este nevoie de viteză, în cazul în care trebuie de strecurat pînă la criminalul înarmat, sau de luat lovitura asupra sa îndepărtînd-o de partenerul om, Rex este de neînlocuit.

Dar, ca orice polițist, în afara serviciului, Rex își permite mici slăbiciuni cotidiene, dar numai în felul său de cîine: să alerge după minge, să lase stăpînul fără prînz, să înșface la timp cea mai gustoasă bucățică și apoi, dînd inocent din coada, să privească în altă parte.

"Misterele din Petersburg" (Петербургские тайны)

Filmul a fost realizat după romanul lui Krestovski "Barăcile din Petersburg" (Петербургские трущобы), publicat în 1867.

Sfârșitul secolului al XIX-lea, Sankt-Petersburg, în centrul evenimentelor se află familiile cneazului Șadurski și cneazului Cecevinski. Destinele personajelor principale din atmosfera Petersburgului de atunci se împletesc minunat între ele, influențează crearea unor noi intrigi, trezesc în eroi setea de răzbunare, dezvăluie cele mai întunecate taine.

Jolly Allon

Jolly Allon este un serial de televiziune din Moldova regizat de V. Brescanu. În rolurile principale au jucat actori precum: Vera Mariancic, Andrei Porubin, Dmitri Conev, Eugen Știrbu.

"La colț, la Patriarșih" (На углу, у Патриарших)

Spre deosebire de majoritatea serialelor de crime de la sfîrșitul anilor 90 - începutul anilor 2000, acțiunea acestei pelicule are loc la Moscova, chiar în centrul orașului. Personajul principal este un anchetator cinstit, incoruptibil și principial, Serghei Nikolski, care adesea intră în conflict cu superiorii săi.

După succesul primei părți, format din patru episoade, în următorii nouă ani au fost filmate alte trei sezoane. Rolul principal în serial l-a interpretat Igor Livanov.

"Улицы разбитых фонарей"

Unul dintre primele, îndrăgite și de lungă durată seriale "polițienești" ale televiziunii ruse a început în 1998 și a devenit cartea de vizită a NTV, oferind canalului o direcție criminală clară.

Pentru băieții curajoși se găsește mereu de lucru pe străzile orașului Sankt Petersburg, dar asta înseamnă că în fiecare nouă zi ei se vor confrunta din nou cu mafia, depășind toate greutățile.

Uboynaya sila (Убойная сила)

Serialul început cu "Улицы разбитых фонарей" continuă cu o notă mai ușoară: realismul sumbru este diluat aici cu carisma comică a lui Vasea Rogov și socrului său, cu combinații vicleane, cum ar fi infiltrarea în bandă a unui deputat necurat și cu călătorii de afaceri în alte țări.

Serialul s-a dovedit a fi atît de popular, încît nu are nevoie de prezentare - este un adevărat clasic al televiziunii rusești.

"Babylon 5"

La începutul anilor 90, când a avut loc premiera Babylon 5, toată lumea vorbea despre natura revoluționară a acestui proiect. În crearea sa a fost folosită grafică computerizată, iar showrunner-ul și producătorul Michael Strazhinsky au insistat să fie filmat în formatul "16:9" și nu cum era obișnuit la acea vreme - "4:3".

După închiderea Babylon 5, pe ecrane au apărut mai multe spin-off-uri - mini-seriale "Crusade", "The Legend of the Rangers" și "The Lost Tales".

"Xena, prințesa războinică" (Xena: Warrior Princess)

Timp de mai mulți ani, Xena a condus o armată de tîlhari și ucigași, ai căror soldați nu cruțau pe nimeni: ei ardeau sate, ucideau oameni pașnici.

Odată cu trecerea timpului, războinica cîndva nemiloasă, a decis să ia calea ispășirii – acum ea îi va proteja pe cei slabi și va lupta împotriva răului în toate manifestările sale.

"Beverly Hills, 90210"

Serialul despre tineretul american din anii 90, cu care a crescut o întreagă generație – a fost difuzat timp de zece ani. Subiectul se bazează pe istoria familiei Walsh, care s-a mutat din Minnesota în fierbintele și bogatul oraș Beverly Hills.

Autorii serialului povestesc nu numai despre viața personajelor principale, ci și despre problemele cu care se confruntă fiecare adolescent mai devreme sau mai tîrziu.

"Twin Peaks"

Agentul special Dale Cooper sosește în orașul provincial Twin Peaks pentru a investiga uciderea unei școlărițe și găsește o femeie cu un jurnal, un pitic, un gigant, o ființă demonică efemeră pe nume Bob, cele mai bune din lume checuri cu cireșe și o cafea al naibii de bună.

Incredibil, dar în 2017 a fost lansat al treilea sezon: acțiunea are loc după 25 de ani, la personajele legendare s-au alăturat eroi noi, dar toate episoadele le-a filmat David Lynch personal.

"Santa Barbara"

Unul dintre cele mai cunoscute seriale de televiziune americane, numărul de episoade ale căruia a depășit două mii, relatează despre viața bogaților din familia Capwell care trăiesc într-un mic oraș numit Santa Barbara. Viața lor este plină de diferite evenimente și uneori fierbe ca un rîu plin cu apă.

Expresia "Santa Barbara" a avut priză la oameni, încă mai trăiește acolo și înseamnă istorii încurcate, complicate și lungi cu relații umane.

"Hercule"(Hercules: The Legendary Journeys)

Eroul antic grec Hercules, împreună cu prietenul și tovarășul său Iolaus, călătoresc în diferite țări, protejînd oamenii simpli și pedepsind răufăcătorii.

Eroii depășesc multe obstacole și pericole, luptă cu tâlharii și forțele răului. Ei își fac mulți prieteni și aliați, dar și mulți dușmani. În același timp, Hercule este urmărit de mama sa vitregă Hera și de fratele vitreg Ares, care încearcă să-l distrugă pe erou.

"Sabrina vrăjitoarea adolescentă" (Sabrina, the Teenage Witch)

Pentru personajul principal Sabrina, ziua în care a împlinit șaisprezece ani a fost un eveniment cu adevărat de neuitat. De la mătușile ei, ea află că are de fapt puteri de vrăjitorie, deoarece este o vrăjitoare ereditară.

Cunoștințele și puterile noi devin adesea cauza unor neplăceri, pentru că uneori este atît de greu să reziști tentației de a folosi magia în scopuri egoiste…

"Farmece" (Charmed)

Pe parcursul a cinci sezoane, istoria surorilor vrăjitoare a ocupat primul loc în ratingurile canalului The WB. Dezvoltarea subiectului a fost urmărită de telespectatori din întreaga lume, care au îndrăgit eroinele încă din primul episod. O realizare la fel de importantă a fost că Charmed este cel mai lung serial de televiziune cu femei în prim plan.

Acțiunea se învîrte în jurul a trei surori: Prue, Piper și Phoebe, care descoperă o carte veche de mistere în conacul familiei și trezesc în ele superputeri.

"Гардемарины 3"

Filmul final al trilogiei despre gardieni marini, continuarea filmelor "Гардемари́ны, вперёд!"și "Виват, гардемарины!”.

Are loc războiul de șapte ani, soldații ruși sînt nevoiți să lupte pentru interesele Franței și Austriei împotriva Prusiei. Gardienii marini continuă să servească cu curaj Patriei. Unul - într-o expediție, altul - la curte, iar al treilea este trimis la Veneția pentru a transmită o cutie cu bijuterii. Dar de fapt, în cutie se află un mesaj, de care depinde viitorul destin ale Europei și ale Rusiei!

"Muschetarii, după douăzeci de ani" (Мушкетеры двадцать лет спустя)

D'Artagnan, Athos, Porthos și Aramis se reunesc după douăzeci de ani. Franța și ei înșiși s-au schimbat foarte mult în tot acest timp, dar setea lor de aventură, săbiile loiale și prietenia puternică au rămas aceleași.

Mușchetarii se pomenesc din nou în centrul tulburărilor istorice și intrigilor de la palat, iar pe urmele lor vine deja o umbră groaznică a trecutului– fiul lui Milady, executată de ei.

"Seinfeld"

Este un sitcom american despre viața comediantului Jerry Seinfeld și a tovarășilor săi.

Acești patru se întîlnesc mereu, discută ceva, își împărtășesc impresiile și, în general, pur și simplu trăiesc, lăsînd publicul să judece.

"Ziua de naștere a lui Burjui"

Vladimir Kovalenko este unul dintre acei oameni de afaceri care "s-au creat singuri". Are tot la ce poți doar visa: o afacere bine stabilită, o iubită frumoasă, faimă. Doar că nu și-a văzut niciodată familia.

Pentru aceasta, eroul face o ședință de spiritism și chiar descoperă un indiciu în satul Gorenko. Dar dacă e o capcană?

"Dosarul detectivului Dubrovski"

Detectivul Roman Dubrovski este un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, care acum este specializat în cazuri deosebit de complicate și periculoase. El se pomenește implicat în jocuri politice serioase, unde în joc sînt puse interesele unor oameni foarte influenți.

Viața lui Roman Dubrovski este o serie nesfîrșită de urmăriri, împușcături, amenințări constante și secrete groaznice.

"Intrarea în labirint" (Вход в лабиринт)

Un mini-serial după romanul fraților Weiner "Leac împotriva fricii".

Ofițerul de secție Andrei Pozdneakov are succes în munca sa pînă cînd i se întîmplă un accident teribil. Criminalii otrăvesc polițistul cu un preparat necunoscut, apoi îi fură buletinul de identitate și jefuiesc apartamente sub pretextul unei descinderi. Să investigheze acest caz complicat îi revine anchetatorului Muromțev.

"Kamenskaia"

Istoria este despre aventurile unei angajate inteligente, talentate și perspicace din cadrul Departamentului de Investigații Criminale din Moscova, care dezvăluie cele mai dificile cazuri. Criminalii nu scapă dacă ancheta este conducsă de Kamenskaia.

Artista poporului Rusiei, Elena Iakovleva în 1999 a devenit cel mai iubit polițist-detectiv datorită serialui de detectiv după cărțile populare ale Alexandrei Marinina.

"Calul alb"

O dramă istorică despre revoluția rusă, în centrul căreia se află soarta tragică a amiralului Kolceak. Mini-serialul consideră revoluția drept un război brutal și sîngeros al unui popor, care a schimbat pentru totdeauna istoria Rusiei.

Serialul se deosebește nu numai prin intensitatea sa dramatică puternică, ci și prin autenticitatea și amploarea sa istorică, prezentînd telespectatorilor multe orașe rusești care au fost afectate de Războiul Civil.

"Hotarul"

Orientul Îndepărtat, 1970. Garnizoană la hotar cu China. Aici toată lumea are propria istorie, eroii au un singur lucru în comun – toți au ajuns aici din datorie.

Trei prietene - soțiile ofițerilor se ajută reciproc în această lume ne-feminină, unde dragostea și pericolul merg mînă în mînă. Marina își întîlnește pe neașteptate dragostea adevărată. Dar cum pot să-i spună soțului său - un om dificil și crud?