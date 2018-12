24 de idei superbe de renovare a mobilei! (FOTO)

Restaurarea mobilei vechi este un bun prilej de a ne bucura de mobila preferată mai mult timp. Un meșter a transformat o canapea într-o operă de artă.

A îmbinat foarte frumos stilul retro cu stilul modern. Nici nu zic ca aceasta este canapeaua cea veche. Plus la toate economisiți suficienți bani. În continuare vă prezentăm 24 de idei superbe de renovare a pieselor de mobilier vechi. Acestea pur și simplu au căpătat o nouă viață. Restaurarea mobilei. Idei superbe.1. O idee superbă de protejare a canapelei de diferite pete. Buzunarele laterale sînt foarte comode pentru păstrarea diferitelor obiecte.2. Această canapea cu siguranță ajungea la gunoișteÎnsă a fost vopsită, îmbrăcată cu o nouă țesătură și iată acum e de toată frumusețea.3. O plapumă deosebită! Dacă puteți croșeta, atunci este o crimă să nu faceți o astfel de plapumă. Este alb imaculat, pufos și înnoit. Nu am schimbat nimic, decît am adăugat plapuma.4. Un simplu scaun poate deveni o adevărată canapea, trebuie doar să alegeți plapuma potrivită. Dacă veți experimenta cu țesăturile, veți obține un rezultat neobișnuit.5. O simplă canapea poate arăta foarte stilat, dacă veți combina corect culorile și elementele decorative.6. Această măsuță va recăpăta o nouă viață. Iată cum!7. Nici deosebit în această măsuță.Însă după o mică schimbare, este, pur și simplu, o altă masă.8. Este o vechitură care demult trebuia aruncată.O masă confortabilă și practică. Este sigură și încăpătoare.9. Iată cum arăta mobila pînă la transformare. Aș vrea să uit acest colțișor plictisitor.Nu poate fi comparat cu nimic! Superb, perfect, neobișnuit!10. Acoperiți canapeaua cu o plapumă stilată. Totul pare nou și integrat perfect în interior.11. Motive tradiționale, o bogăție de ornamente, intensitate, frumusețe de care ochii nu se satură. O idee interesantă de a folosi covoarele în loc de cuverturi.12. Această piese nu atrage atenția nimănui.Acum arată mult mai bine și este chiar lăudată.13. O măsuță plictisitoare și neatrăgătoare.A fost renovată și acum este cea mai modernă și cea mai îndrăgită.14. Acestui scaun trebuie să-i oferim a doua șansă.Un rezultat extraordinar. Oare este același scaun?15. Arată atît de urît…Iar acum a devenit un scaun împărătesc.16. Măsuța care a căpătat o altă întruchipare.17. Vreau o astfel de cuvertură… Este o schimbare nesemnificativă, dar cu efect. Schimbă tot aspectul camerei.18. Îmi place mult această variantă. Orice piesă de mobilier pentru șezut poate fi îmbrăcată cu blană.19. Aș vrea să arunc acest scaun. De multe ori îl privesc și mă minunez.După schimbare atrage toate privirile.20. Am obținut un scăunel superb.21. O idee foarte reușită. O husă tricotată manual.22. Noua țesătură a schimbat radical canapeaua.23. Puțină vopsea acrilică și mobilă. Ele sînt create pentru dvs.24. Iată încă o minune de care ți e frică să te atingi.Ție care proiect ți-a plăcut cel mai mult?