The Glimpse: Cultura reflectă starea națiunii! (FOTO, VIDEO, AUDIO)

De data aceasta, invitatul emisiunii "Istoria rockului moldovenesc" este trupa The Glimpse, care cîntă în stil pop-punk.

Trebuie remarcat faptul că în Moldova nu există atît de multe trupe care cîntă punk-rock sau pop-punk, dar, la drept vorbind, orcît de regretabil ar părea, astfel de trupe în țara noastră pot fi numărate pe degete.Membrii trupei "The Glimpse", Alexandru Gribcenco și Pavel Malîșev, și-au exprimat opinia cu privire la popularitatea atît de scăzută a punk-rockului în rîndul muzicienilor moldoveni: "Într-adevăr, ne este destul de greu să organizăm concerte în acest stil, deoarece în Moldova există foarte puține trupe punk. În afară de noi, mai putem numi trupa "1000faces", deși nici ea nu este cu adevărat pop-punk. În general, totul depinde de țară, de mentalitatea oamenilor. La noi există un paradox: poporul moldovean parcă este vesel, în general, însă casele lor sînt toate sure... La noi, în mulțimea de oameni, rar găsești fețe zîmbitoare. Și poate anume din această cauză, dacă e să vorbim despre rock, ne place mai mult muzica grea, depresivă. Și nu este nimic rău în aceasta - cultura reflectă starea națiunii, să spunem așa. Dar poate asta depinde și de timp! Iată, în California este mereu vreme însorită și fierbinte și acolo înflorește pop-punk-ul! "Programul cu participarea muzicienilor trupei The Glimpse poate fi văzut mai jos: