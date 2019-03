Mihail Smolenko: Chiar dacă nu avem fabrici, în schimb avem o frumoasă cultură rock! (FOTO, VIDEO)

La emisiunea "Istoria rockului moldovenesc" din Bălți a venit compozitorul, liderul și vocalistul trupei "Che MD", Mihail Smolenko.

În cadrul interviului, Mihail a vorbit despre creația sa, despre participarea trupei ”Che MD” la concursul național Eurovision, despre opiniile sale despre muzică și viață. Am avut o conversație interesantă și sinceră.Liderul trupei din Bălți "Che MD" ne-a împărtășit, de asemenea, părerile sale despre muzicalitatea poporului moldovenesc și despre dezvoltarea culturii rock în țara noastră: "Moldova a contribuit mult la cultura rockului mondial. În țara noastră ar trebui să existe o mișcare muzicală imensă, pentru că aici cîntă aproape fiecare. Toată lumea cîntă aici, pentru că moldovenii sînt un popor foarte muzical. Da, nu avem fabrici, în schimb avem o cultură cool și ea trebuie dezvoltată! De exemplu, am putea organiza mari festivaluri rock în patru orașe ale țării - la Chișinău , Bălți, Cahul și Tiraspol , am putea invita diverse vedete, astfel vom avea și mulți turiști! Atunci ne vom gîndi și cum să promovăm artiștii noștri, astfel încît aceștia să lucreze pentru stat, să primească salariu și, de asemenea, să aducă bani statului însuși. Totul este posibil!"Versiunea completă a interviului cu Mihail Smolenko o puteți urmări mai jos: