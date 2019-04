Pavel Duganov: ”Prefer umorul improvizat, nu glumele pregătite din timp”

Unu aprilie – ziua în care, tradițional, glumim, facem farse, ne amintim că în viață este loc pentru umor.

Cu Roman Iagupov la campionatul mondial de la Moscova

Cu Vladimir Presneacov–seniorul înainte de concert.

Filmările serialului moldo-rus despre Dimitrie Cantemir

Răspunsul nostru pentru Hollywood. O nuntă în stil cinematografic

În țara noastră există o persoană - virtuoz al vorbelor de duh, cu care aplică lovituri exacte și neașteptate, în același timp – nici dureroase, nici ofensatoare, dar mereu admirate de public. Este un cunoscut moderator, autorul unor improvizări versificate spumoase, participant al multor proiecte televizate. Pe cine dar, dacă nu pe Pavel Duganov l-am putea întreba în această zi despre aceea, ce ne face să rîdem și cum să nu ne pierdem simțul umorului în orice situații.În trecut, umorul era, totuși, mai fin, mai rafinat, mai ingenios. Astăzi nu mai există teme interzise, putem glumi despre cine și cum dorim! Nu trebuie să depui efort, să cauți vorbele și expresiile necesare. Ți-ai înjurat oponentul, ai făcut o glumă vulgară, l-ai umilit – ”bravo ție”! Vizionați emisiunile umoristice de azi, diversele glume și derivatele lor. Peste tot e la modă umorul ”de sub centură”, zeflemeaua în adresa invitaților, glumele vulgare, vorbele tari.Da, așa reiese… Nu, eu nu-s împotrivă, dacă lumea privește și-i place - poftim! Însă s-a pierdut măsura, a fost depășită limita după care este permis orice. Vulgaritatea și zeflemeaua au fost ridicate la rang de ideologie a umorului și asta este neplăcut. Și dacă place spectatorului –așa să fie, și de pe ecran, și de pe scenă. Nu voi aduce aici exemple de vulgaritate crasă, căci și fără asta toată lume le cunoaște. Voi spune doar că, deocamdată, se mai menține KVN- ul, aici există umor de clasă. Cu regret însă, azi umorul fin și rafinat este o raritate.Poate că-s o persoană de modă veche, dar pentru mine personal asemenea teme există. Este vorba despre confesie, în genere tematica religioasă, problema națională, tot ce ține de defectele fizice ale cuiva și toate derivatele acestor teme.Probabil, la această întrebare se poate răspunde cu o singură frază: cum e politica, așa e și umorul. Dar și în bătăliile politice este loc pentru umor.Un artist participa la agitația preelectorală și m-a implorat să-i moderez concertul solo. Am acceptat din toată inima și fără vre-un interes mercantil. Ajungem, deci, în orășelul cu pricina, chiar înainte de începutul concertului, muzicienii erau deja pe scenă, înhaț microfonul și… se deschide cortina. În sala cu 300 locuri stau 20- 25 spectatori… Că am fost mirat e puțin spus, dar trebuia să anunț interpretul. Și am spus următoarele: ”Doamnelor și domnilor! Dat fiind numărul mic al spectatorilor, concertul interpretului X se declară solo!”. Din fericire, tipul avea simțul umorului, ulterior am făcut mult haz la tema dată.Voi spune așa: Jvanețkii și azi este în scenă, drept că umorul său este înțeles de tot mai puțină lume, iar el însuși este oarecum nostalgic, prea cufundat în propriile teme și cugetări.Cred că Jvanețkii este un fenomen unic, apariția căruia a fost posibilă într-un anumit interval de timp și într-un anumit loc. Cred, însă, că și actuala perioadă a vulgarității se va termina în scurt timp. Văd și simt, că lumea a obosit de scabrozitate și necuviință.Cred că acum avem nevoie nu de umorul comedianților de stand-up și glume preconcepute, ci de umorul improvizat. În spațiul post-sovietic, în toată această perioadă, îmi amintesc doar de un asemenea umorist – Ian Arlazorov.Există următorul aforism: ”Dacă nu ai simțul umorului, poți să nu te mai temi de nimic – ce-a fost mai rău deja s-a întîmplat”.Nu, din păcate KVN-ul nostru eu nu-l urmăresc, am vizionat mai multe emisiuni umoristice la posturile noastre TV, dar nu am fost impresionat. Dar îmi place enorm echipa noastră din satul Stoianovca , care participă în liga KVN ucraineană. Pot spune, ca persoană care înțelege în ale umorului: este acrobația cea mai înaltă!Nu, umorul l-am apreciat tot timpul. Dar într-o zi am înțeles, că vocația mea este să creez sărbătoarea, să ofer oamenilor voie bună și zîmbete. Chiar dacă pare lipsit de modestie, în zece ani de activitate în acest domeniu eu am avansat mult ca experiență și profesionalism. Un moderator care improvizează – iată cine-s eu. Aceasta înseamnă că spectatorul meu, comanditarul meu, tovarășul meu de idei va avea parte de un show, de o feerie de umor spumos și improvizare. Cum de îmi reușește? Motivul este unul: pentru mine nu este o muncă. Este satisfacția sărbătorii, a fericirii pe care o văd în ochii oamenilor care mi-au încredințat moderarea solemnității lor. Eu nu prestez serviciile unui moderator, eu ofer emoții, admirație, plăcere!Total neadevărat! Onorariul meu este comparabil cu onorariile moderatorilor din top-10, uneori chiar mai mic. Pentru mine nu componenta materială contează, dar cum am mai spus – posibilitatea de a oferi oamenilor o sărbătoare. Eu trăiesc nu pe lună, ci într-o țară, în care cunosc veniturile populației. Unde mai pui că foarte des particip la diverse acțiuni de caritate. Licitațiile de caritate – preferatele mele. Întotdeauna particip la evenimentele paraolimpice. Am toată admirația pentru acești oameni: de la ei trebuie să învățăm optimismul și curajul!Am înțeles ce vreți să spuneți. Cu mulți dintre oamenii pe care îi numiți vedete eu am relații apropiate. Pe Vladimir Presneacov- seniorul am onoarea să-l consider prieten și învățător. Însă la concertele sale trebuie să fiu mereu foarte atent. Căci în orice clipă Vladimir Petrovici poate anunța de pe scenă : ”Iar acum aici va apărea prietenul meu, care vă va uimi!”. Ați înțeles deja, despre mine este vorba.Odată m-a invitat la concertul legendarei formații ”Самоцветы”. Spre final, în ovațiile sălii, a ieșit în scenă, și-a interpretat numerele celebre și a spus – ”acum aici va veni Duganov!”. Eu, ca și miile de spectatori, îl așteptam pe Duganov și doar pe urmă am înțeles că despre mine este vorba. Cu picioarele muiate am urcat pe scena în luminile căreia stăteau artiști străluciți în costume strălucite. În sacou gri și adidași, eram gata să mă prăbușesc! Drept că, ajuns pe scenă, parcă s-a produs un clic… și nu mai țin minte nimic. Mi-am revenit în ovațiile sălii. După care, în cabina de machiaj, conducătorul formației ”Самоцветы”, Iurii Fiodorovici Malicov mi-a mulțumit.Pavel Duganov îi explică lui Filipp Kirkorov cum se improvizează corectVorba ceea: nu există nimic imposibil pentru un om inteligent. Da, poți învăța unele lucruri. Și nu este vorba doar de profesia mea. Milioane de oameni fac sport, dar campioni devin unități numărate. Multă lume absolvește institutul de literatură, însă Pușkini și Dostoievski nu avem mai mulți. În cazul meu – uneori eu însumi nu știu cum îmi reușește.Recent, am finalizat moderarea concursurilor internaționale de frumusețe Moscow Beauty, ”Московская красавица-2019”, Super Model Moscow Beauty-2019. Am participat la filmările mai multor proiecte de la Первый канал, care vor fi transmise și în Moldova.Cu plăcere, dar nu pot! Contractul cu Первый канал nu permite divulgarea condițiilor și anunțurile prealabile. Pot spune doar una: va fi interesant! Și voi mai face un anunț – site-ul Dvs. va fi primul, care va afla despre aceasta. În scurt timp, pe scena rusească vor apărea mai multe duete stelare – ale celor mai populari artiști și vedete de cinema din Top-10. Cine anume, nu voi spune deocamdată, dar a doua persoană din duet,- înțelegeți, da? - va fi sluga Dvs. umilă.Și cel mai important pentru mine este pregătirea pentru apropiatul sezon al nunților și sărbătorilor. Mă voi strădui să fac așa mod, ca tinerii însurăței să trăiască senzația de entuziasm maxim și de emoții pozitive. Așa că lansați invitațiile Dvs.Faimosul baron Munchhausen, mai exact - personajul cinematografic respectiv, a spus: ”Zîmbiți! Zîmbiți, domnilor! O față serioasă încă nu este semnul inteligenței! Căci toate prostiile din lume au fost făcute anume cu această expresie a feței”. În prima zi de aprilie faceți farse, glumiți, distrați-vă. Dar farsele să fie vesele, glumele–binevoitoare, zîmbetul–sincer! Și nu regretați ceea ce v-a făcut să zîmbiți! Mereu al vostru, Pavel Duganov.