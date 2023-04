Istoria de viață a unicului colecționar din Moldova care a ajuns în Cartea Recordurilor Guinness

Unii oameni pun valoare pe lucrurile materiale, alții pe obiecte mici ”furate din istoria” acestei țări.

Astăzi vă invităm să îl cunoașteți pe Petru Costin, colonel în rezervă al Serviciului Vamal, responsabil de activitatea Muzeului serviciului vamal ”Galeria colecțiilor lui Petru Costin” și deținător al două recorduri mondiale Guinness.

Modest de fire, colonelul ne-a primit în galeria sa din Ialoveni, o clădire cu 4 etaje în care și-au găsit adăpost cele peste 24 de colecții unice în țara noastră.

Vedeți mai jos un interviu video de colecție cu colonelul Petru Costin.

Vă invit în galeria unui colecționa unic în țara noastră. Pentru el, lucrurile sînt bune de adunat dar nu de aruncat.

Petru Costin: Toate lucrurile frumoase pornesc din copilărie, pentru mine aceasta a fost la fel o apucătură din copilărie la fel ca și la un om talentat își crește pasiunea de mic. Eu nu aș spune că sînt foarte talentat în ocrotirea obiectelor istorice, însă am făcut o colecție care m-au ajutat să aduc în țară șase certificate mondiale și două recorduri Guinness. Această performanță nu am făcut-o pentru mine, dar pentru țară deși țara mi-a dat 300 de lei pentru două certificate Guinness, da chiar și acei bani i-am întors înapoi pentru că Cartea Recordurilor Guinness mi-au făcut observație.

Cînd am bătut primul record mondial am fost întrebat de reprezentanții comisiei Guinness: Pentru ce îmi trebuie acest record? Eu nu m-am gandit nici o secundă și am spus că vreau să arăt tricolorul nostru în lume și pot să spun că l-am arătat de multe ori. Mai ales că atît eu, cît și Muzeul Seriviciului Vamal dar și Galeria din Ialoveni am realizat peste 300 de expoziții non-profit în lume. Mi-aș dori ca acest exemplu să fie preluat și de alții. Oriunde nu am mers peste hotare, alături de mine se afla mereu ambasadorul Republicii Moldova din țara în care mergeam. Toate lucrurile care le-am făcut, au fost de comun acord cu Ministerul afacerilor exterene și integrării Europene, iar eu am fost mîndru cînd am fost invitat cînd am fost invitat de către MAEIE ca să primesc din mîina minsitrului ”Medalia pentru meritul diplomatic”, medalie care se dă la colaboratorii din Ministerul Afacerilor externe. Pasiunea de a colecționa a apărut încă de pic, din anii 66-67 am început să colecționez stilouri, apoi am trecut la insigne, la monede și după tot ce strălucea și ruginea îmi atrăgea atenția și am început să adun mai multe colecții.

Bineînțeles că multe din obiectele care le-am colecționat, multe le-am donat, multe le-am expus în colecții. Un istoric el poate să scrie istoria cum o vede, însă eu am scris istoria Moldovei în obiecte istorice, iar în acest caz ea nu poate fi schimbată, doar dacă acel obiect este nimicit și dat uitării.

Am făcut o colecție frumoasă care se află și în muzeul vamal de activitatea căruia sînt responsabil și se află și în Galeria Consiliului Ialoveni.

Aici sînt sute și mii de obiecte care sînt păstrate, obiecte care nu o să le iau cu mine dar vor rămîne drept moștenire aici în Galerie.

În acest sens aș vrea să aduc mulțumiri Consiliului din Alba Iulia și celui din Ialoveni datorită cărora astăzi aici avem această Galerie.

Am fost invitat în 2011 să văd această clădire, bineînțeles că era într-o stare nu foarte bună, erau nevoie de lucrări de reparație a clădirii, necesitau să fie reparate încăperile în galerie și iată cu ajutorul acestor două orașe au fost reparate două etaje.

Cînd am venit aici, obiectul din spatele meu nu era aici, acest tablou a fost făcut de un bun prieten de al meu, Colonenul Stahi de la Ministerul Apărării, un rezervist care lucrează în continuare asupra frumosului și face lucruri deosebite nu doar pentru Galeria de aici, dar și pentru alte locuri din țară.

Acum, pe 27 martie, la deschiderea a două monumente în Ialoveni, conducerea orașului Buzău din România și-a exprimat disponibilitatea de a aloca încă 100 mii de euro pentru reparația altor două etaje din Galerie. La fel și orașul Alba Iulia va continua să ne ajute financiar pentru ca să putem duce cu bine pînă la capăt lucrările de reparație din Galerie.

Colecțiile din garia lui Petru Costin

Petru Costin: În Galerie sînt peste 25 de colecții diferite, iată de ce pot să spun că sînt și un mic concurent la multe muzee din stat. Din toate colecțiile care le dețin am transmis cel puțin un obiect la muzeele din țară, în baza lor s-au scris lucrări științifice, sînt obiecte care sînt unicale care le-am transmis în patrimoniul statului.

În Galeria din Ialoveni sînt renumitele colecții din țară cum ar fi:

Colecția de uniforme militare - unde se regăsesc cirta 700 de uniforme, printre care 56 de generali. Acum un etaj pentru această colecție va fi reparat, renovat, iar colecția de chipiuri va fi expusă după sticlă, așa cum se cuvine, iar la fiecare exponat va fi o caracteristică, în trei limbi, a ofițerului, a generalului care a purtat epoleți

Timp de 50 de ani am adunat foarte multe obiecte și eu o spun des că visul meu este ca să văd toate colecțiile împreună, poate aici la Ialoveni o voi vedea.

Colecția de obiecte de cult - este o colecție frumoasă în care sînt obiecte din credința ortodoxă. În spatele meu nu în zadar vedeți Catedrala de la Chișinău, iar alături Mănăstirea Putna și mormîntul lui Ștefan cel Mare. Acest etaj este în întregime dedicat credinței.

Pot să spun că cu colecțiile de la Serviciul Vamal am ajuns din Marea Baltică tocmai pînă în Africa. Oriunde am mers, am fost singur la volan, iar fiecare obiect a fost dus de mine și adus înapoi în țară. Mereu m-am străduit să fie păstrată colecția, să nu fie vîndută, să nu fie pierdută. Cu regret iată cîte expoziții am executat, niciodată nu am fost invitat la nici un forum de cultură. Într-un mall din capitală, a fost expusă o colecție de a mea, dar reprezentanții magazinului nici măcar nu mă cunosc în față. Acolo au fost expuse două recorduri mondiale.

Colecția unicală de radio - o colecție care are peste 800 de obiecte de radio dintre care multe lucrează. Ele sînt adunate de la gunoiștile unde este colectat metalul. Acolo oamenii le strică pentru a scoate un gram de aur sau alt metal prețios, deși ei nu înțeleg că acel gram costă mai ieftin decît un aparat radio care l-au dus la topit. Am avut și istorii mai puțin plăcute legate de această colecție, în 2015 am fost invitat la Aniversarea a 84 de ani la Radio Moldova unde am expus 84 de radiouri dintre care 40 din ele au fost stricate. Cei de la Radio Moldova mi-au scos obiecte din ele și nici măcar nu mi-au adus scuze. Directorul de la Radio Moldova în loc să își ceară scuze mi-a reproșat de ce radiourile nu sînt date sub sigiliu. Am plecat de acolo ca un om de pe drumuri și am spus că sînt decorat de către festivalul ”Doina” timp de 5 ani și am zis că o să vin la tribună ca să îi întorc Radio Moldova toate decorațiile.

- această colecție a fost dusă în diferite țări Colecția de obiecte de muncă - este o colecție cu obiect începînd de la epoca pietrei, medievală ș.a.m.d.

De unde sînt adunate obiectele

Petru Costin: Obiectele sînt adunate din toată Moldova, m-am străduit să fac o colecție de pe pămîntul nostru natal. Obiectele cum ar fi uniforme sînt din diferite țări, colecția de chipiuri la fel din diferite țări. Muzeul vamal este autorul celei mai mari colecții din lume de chipiuri. Am avut doi oaspeți, secretarii generali ai Vămii Mondiale și văzînt colecțiile din Republica Moldova ei negru pe alb mi-au spus că în multe țări am fost, dar așa colecții nu am văzut. Fiecare chipiu din colecție este însoțit și de o descriere despre cel care a purtat acest chipiu. Acum vreau să ajut și muzeul vamei din România ca să fie dotat cu obiecte care le am în mai multe exemplare ca să le predau în muzeul de peste Prut.

Ce obiecte au fost gre de obținut

Petru Costin: În anul 1993 Parlamentul Republicii Moldova a primit o hotărîre să fie scoase și stocate, nu nimicite, dar stocate monumentele socialiste și comuniste. În 1993 Moldova era tînără, iar locurile unde au fost stocate aceste monumente, pînă în prezent au fost privatizate. Bineînțeles că împreună cuele au fost privatizate și acele monumente, iar eu cu fiecare proprietar în parte am negociat. Au fost monumente pentru care m-am zbătut să îl obțin chiar și timp de 15 ani. Chiar mă întrebam, oare cît o să reziste pînă o să mi-l dea. Erau care vroiam să facă din ele pietre pentru ogradă, sînt monumente care le procuram după ce vedeam cum un tractor era reparat pe acel monument. Iată astfel de monumente le-am adus cu mare greu în colecție, mai ales din cauza birocrației din țară. Dacă să luăm machetele navelor aeriene, dacă nu le-aș fi obținut eu atunci ele ar fi ajuns la Rîbnița la topit. Pot să spun că ele au fost cumpărate toate oficial, dar nu cum a scris un tîlhar că eu duc epoleții vamei și am prea multe lucruri. Eu l-aș întreba: Tu de ce nu ai aceste colecții? Tot ce am făcut a fost pentru ca inclusiv și copilul lui să vadă aceste obiecte. Aș vrea să vină lîngă mine să vadă cum repar eu aceste obiect.

Am avut un caz cînd reparam o navă, eram negru în ulei, afară 40 de grade, eu repar în interiorul aeronavei iar în acest timp vine un moșneag sau o băbuță cu un nepoțel să mă întrebe dacă pot să vadă nava. În timp ce eu merg să beau un ceai și îi las să se uite, după ce revin la navă găsesc toate instrumentele furate.

Sînt obiecte care îmi doresc foarte tare să fie în colecție. Din păcate războiul din Ucraina m-a împiedicat să îmi văd realizat încă un vis. Pînă la 24 februarie 2022 duceam tratative să primesc un aparat cu care cosmonauții ajung din spațiu pe pămînt. Eram aproape de momentul cînd să reușesc să îl primesc documental din Rusia, însă războiul m-a stopat. Bineînțeles că acel aparat nu se compară cu ceea ce se întîmplă acum în țara vecină, însă eu îmi doream să am acest aparat în colecție și nu pentru mine, dar pentru copiii din țară care ar fi avut șansa să vadă o navă cosmică reală.

Pot să menționez că împreună cu combinatul ”Cricova” am înregistrat un nou record mondial - Cea mai adîncă expoziție în lume cu colecția de tematică cosmonautică. La 80 de metri sub pîmînt noi am adunat o așa expoziție și am fost primii în lume.

Onoarea de deține două recorduri Guinness

Petru Costin: Pot să spun cu mîndrie că am bătut două recorduri Guinness. Aș vrea să fie cît mai mulți moldoveni care să înregistreze performanțe la fel, cu atît mai multe să arătăm tricolorul nostru lumii. Am bătut două recorduri mondiale, sînt unicul cetățean moldovean din lume, pentru că restul trăiesc în alte țări, care a obținut o așa performanță.

Al doilea record l-am primit pe 27 august 2021, în centrul orașului, în fața oaspeților din Europa, din România pentru cea mai mare colecție de potcoave din lume. Trei recorduri sînt de acest gen în Republica Moldova, primul este al oranizației ”Mileștii Mici” și două aparțin mie, iar toate trei sînt în raionul Ialoveni. Aici chiar există traseul recordurilor Guinness.

Pentru ce merite le-ați obținut?

Petru Costin: Pentru cea mai mare colecție de potcoave din lume, fiindcă să nimerești în Cartea recordurile Guinness trebuie să găsești acel domeniu care încă nu e explorat de nimeni. Prima dată în comun cu 100 de copii din Liceul Academiei de Științe a Moldovei, la 21 mai 2011 am expus două recorduri mondiale și anume cea mai mare hartă a Moldovei din monede din lume (192 mii de monede) și cea mai mare colecție de potcoave. Amîndouă au fost recunoscute, însă deocamdată am primit doar un certificat, sper să vină și cel de-al doilea. Apoi cel de-al doilea a fost înregistrat în 2020, cînd am prezentat 12 mii de potcoave, de ce 12 mii? Pentru că un băiat din Rusia vroia să mă bată, eu pusesem 3200, iar el pusese 6000. Atunci eu am plecat la el în țară, în Rusia și am bătut un nou record mondial prezentînd colecția din 12 mii de potcoave.

Apoi în 2021 am expus un nou record - 13 855 de potcoave. Mi-a fost foarte greu pentru că am avut trei tentative pentru Guinness nu permite să ai nici o greșeală. Astfel, singur cu mîina mea am expus fiecare exponat din colecția de potcoave. Am ridicat fiecare potcoavă în sus, numărînd de la 1 pînă la 13 855, timp de 6 ore, 48 de min și 11 secunde nu am făcut nici o greșeală, nu am avut dreptul nici măcar să mă odihnesc, am servit doar 20 de grame de apă. Dacă vrei să te întreci cu toată lumea înseamnă că condițiile lor trebuie să le îndeplinești. Pot să spun cu mîndrie că nu există nici un muzeu în lume unde ar fi Certificatul Guinness pe perete, mai ales două.

Cine poate vizita Galeria lui Petru Costin?

Petru Costin: Galeria poate fi vizitată de toți cetățenii din țară și de peste hotare. Aici intrarea este cu plată pentru toți cu excepția copiilor din Ialoveni care vin în grupuri organizate, pentru ei intrarea este gratis. Există o taxă pentru maturi de 40 de lei, pentru copii 20 de lei. Galeria nu lucrează doar în zilele de luni și marți.

Prejudecăți despre meseria de vameș

Petru Costin: De ce noi trebuie să fim înjosiți? Pentru că există cîte un porc care își face de cap? Așa persoane trebuie puși la pușcărie. Nu numai de serviciul vamal își bat joc. Eu port epoleți încă din anul 1991, cînd am fost invitat în cadrul Serviciului Vamal ca specialist în economie și specialist în istoria obiectelor. Eu deja atunci cînd am venit al Serviciul Vamal, deja eram colecționar, iată de ce atunci cînd cineva aruncă tot felul de acuzații eu am doar sentimente de regret. Pentru mine aceste obiecte înseamnă mult mai mult decît bani, pentru mine ele reprezintă o bogăție de stat, iar toate obiectele eu le procur pentru că sînt om de stat, să fie un leu sau zece dar eu știu că eu am plătit pentru el. Fără îndoială o colecție de preț este Istoria Moldovei în monede care se editează de către Banca Națională din 1996. Eu mă străui această colecție să o păstrez fiindcă în monede noi citim istoria Moldovei.

Pentru mine toate obiectele din colecțiile mele sînt scumpe. Cum pot să spun despre uniforma generalului Roibu, sau Gămurari, sau Stratan că sînt ieftine. Ele au fost adevărate personalități în țară.

Despre regrete...

Petru Costin: Ca fiecare om, trec anii și cel mai mare regret este că încă nu am văzut toate colecțiile împreună.

Locul de muncă este...

Petru Costin: Locul de muncă reprezintă 90% din viață, de rînd cu familia.

Familia este...

Petru Costin: Familia este, ea mă susține în activitatea mea. Feciorul, fiica, soția toți mă susțin pentru că fără ei nu aș fi reușit nimmic.

Cel mai mare vis...

Petru Costin: Pentru mine cel mai mare vis este ca această colecție să fie păstrată nu pentru că Galeria îmi poartă numele, nu eu am primit această decizie, dar a făcut-o Consiliul raional Ialoveni. Aș vrea să fie preluată cu grijă de cei care o să ducă mai departe aceste colecții.

Acasă este...

Petru Costin: Eu cînd am invitații să plec peste hotare cu expozițiile mele, le pregătesc de fiecare dată cu drag însă de fiecare dată cînd trec hotarul nu am răbdare să revin mai repede acasă.