Igor Șcerbinschi: "Moldova nu și-a îndeplinit nici o obligație privind implementarea standardelor de mediu ale UE"

În cadrul Acordului de asociere cu UE, Moldova urma să înceapă etapa pregătitoare de trecere la standardele europene de mediu care reglementează conținutul substanțelor nocive în gazele de eșapament. Pentru prima dată s-a vorbit la modul serios despre această posibilitate în 2017. Dar fără niciun rezultat. Apoi au apărut discuții în 2019, cînd țara noastră a trebuit să coordoneze condițiile de implementare cu partenerii europeni. Următoarea amînare în rezolvarea acestei probleme a avut loc sfîrșitul anului 2021. De ce guvernul nu-și îndeplinește obligațiile în acest domeniu și cum va afecta introducerea standardelor de mediu piața auto din Moldova și consumatorii săi?

Răspunsul la acestea și multe alte întrebări aflați din interviul cu Igor Șcerbinschi, prim-vicepreședintele companiei Daac Hermes SA.

- Dle Șcerbinschi, în țările UE standardul Euro-5 pentru toate camioanele noi a devenit obligatoriu din 2008, pentru autoturisme - din 2009. Acum în zona euro este implementat activ standardul Euro-6+. În Rusia funcționează Euro-5 din 2016. Iar în Moldova ce standarde sînt în vigoare și care trebuie implementate?

- Aceasta este o întrebare interesantă, pentru că noi nu avem nici un fel de standarde. În prezent, în țările europene nu există o normă mai mică decît Euro-5. Adică, acesta este minimul care există și puțini produc deja astfel de mașini. În țările UE este deja în vigoare Standardul Euro-6+. Respectiv, pentru noi, trecerea imediat la un astfel de standard ridicat poate avea consecințe negative. Căci acest lucru nu se referă numai la cerințele față de standardul dispozitivului mașinii. Acestea sînt cerințe și față de combustibil, ceea ce înseamnă că și alte întreprinderi ar trebui să se pregătească de această trecere

.- De unde ar trebui să începem această etapă de tranziție și cît ar putea dura?

— Eu cred că într-un timp scurt ar trebui de introdus norma Euro-5, putem lua drept exemplu experiența aceleiași Ucraina în această problemă. Unii producători încă mai fabrică mașini care corespund standardului Euro 5, dar deja într-o măsură mai mică. Și apoi să determinăm momentul introducerii următoarelor standarde, inclusiv Euro-6, Euro-7. Cu alte cuvinte, trebuie să decidem în ce an vom putea aduce legislația noastră în conformitate cu standardele europene. Cred că pînă în 2025 trebuie să atingem aceleași standarde ca în Europa.

— De ce nu a fost rezolvată nici pînă în prezent această problemă?

— Din anumite motive, introducerea standardelor de mediu pentru mijloacele de transport nu este considerată o problemă prioritară. Nu este nimic complicat în implementarea acestor legi, deoarece aceste legi sînt împrumutate. De exemplu, ele pot fi împrumutate din România, Ucraina. Este nevoie de o persoană care să supravegheze acest segment și să coordoneze procesul cu ministerele de profil. Nu este nimic complicat. Cel mai important lucru este că societatea noastră nu înțelege cît de gravă este această problemă. Dar aceasta este o problemă complexă care se referă la siguranța tuturor participanților la trafic. Atît din punct de vedere al mediului, cît și din punct de vedere tehnic. În Moldova, anume transportul rutier este pe primul loc în ceea ce privește poluarea mediului. Mai ales în Chișinău.

— Dumneavoastră, în calitate de importator, v-ați adresat guvernului pentru a trece cît mai repede la standardele europene?

- Asociația importatorilor auto autorizați s-a adresat autorităților în repetate rînduri. Au fost inițiate întîlniri, noi am prezentat toată documentația necesară, un fel de "foaie de parcurs" ținînd cont de experiența din țările vecine, în aceeași România. Deocamdată nu am primit un răspuns concret. De îndată ce vom defini un termen concret, punctul X, din acest moment sîntem Europa. Nu numai din punct de vedere geografic, ci și în conformitate cu cerințele care există în acest domeniu.

— În afară de voința politică, ce altceva îi mai lipsește Moldovei pentru ca acest proces să fie inițiat și dezvoltat progresiv în cadrul angajamentelor asumate de țara noastră?

— Această etapă de tranziție, de implementare a standardelor europene, necesită o largă popularizare. Trebuie să înțelegem clar că de acest lucru este în avantajul tuturor părților. Unii susțin că, ei bine, acum ei ne vor introduce din nou niște standarde, iar noi vom vedea deja dacă le vom urma sau nu. Această abordare este fundamental greșită.

Deoarece normele euro nu se referă numai la emisii, ele determină ce sisteme de siguranță ar trebui să fie prezente în mașină. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă siguranța tuturor participanților la trafic — acesta este sistemul ABS, sistemul de alunecare, acesta este sistemul Airbag, cîte airbag-uri sînt în mașină, de care depinde viața și sănătatea șoferului și a pasagerilor.

Cine crede că euro-standardul ecologic este doar despre substanțele nocive din gazele de eșapament, se înșeală foarte mult. Este vorba despre siguranța tuturor, a tuturor participanților la trafic. Aceasta este garanția că vor fi mai puține victime în trafic, mai puține consecințe cu cel mai mic procent de decese. De aceea, din punctul de vedere al oamenilor, pentru a-și salva viața în trafic, aceste legi sînt foarte importante și ele trebuie implementate cît mai curînd posibil.

Din punctul de vedere al importatorilor auto, acest lucru este important deoarece trebuie să țină pasul cu ceea ce se produce astăzi pe piața mondială cu utilizarea celor mai noi tehnologii. Toate legile, înainte de a fi adoptate și implementate, necesită pregătirea opiniei publice. Și cu siguranță este nevoie de o implementare clară pas cu pas: cu indicarea, de exemplu, a perioadei concrete de implementare a primei etape, a celei de-a doua și așa mai departe. Pentru ca atît consumatorii obișnuiți, cît și întreprinderile să fie pregătiți pentru acest lucru. La fiecare etapă sînt necesare lucrări explicative, pentru ca oamenii să poată planifica ce mașini să cumpere, cu ce motoare, cum va afecta acest lucru impozitul. Deoarece în toate țările europene funcționează un sistem fiscal care ia în considerare emisiile — cu cît mai mult poluezi mediul, cu atît mai mare este impozitul pe care îl plătești. Dar aici nu este vorba doar despre proprietarul mașinii. Este vorba despre toată lumea, pentru că toți respirăm aer murdar și dacă conform parametrilor tehnici automobilul nu corespunde anumitor standarde (același sistem de frînare, ABS), atunci el reprezintă o amenințare pentru toți cetățenii.

- Vorbiți despre o percepție negativă sau chiar pasivă în societate a necesității de a introduce standardele euro pe piața auto. Dar de la începutul anului viitor, autoritățile au permis importarea în țara noastră a mașinilor mai vechi de 10 ani. Adică cele care nu corespund standardelor ridicate de mediu. Mă întreb care este atitudinea Comisiei Europene cu privire la această decizie?

- Știți, europenilor le este convenabil atunci cînd există astfel de porți unde își pot arunca gunoiul. În alte țări din spațiul Schengen, se impun cerințe înalte. Și se dovedește că ei scapă activ de gunoiul de mașini, care este dus cît mai departe de granițele lor și, cel mai important, nu este reciclat sau este reciclat necontrolat. Prin urmare, tot ceea ce ține de automobile ar trebui să fie strict reglementat. Există un alt principiu — testarea tehnică și controlul acesteia, iar normele determină și standardele - pentru emisii, pentru siguranță.

Să luăm exemplul țării vecine, România. Recent, și acolo au fost importate o mulțime de mașini la mîna a doua. Dar exploatarea autoturismului costă diferit. Cu cît mașina respectă mai puțin standardele euro, cu atît sînt mai mari impozitele anuale. De aceea, consumatorii deja calculează, se gîndesc — să cumpere un automobil vechi acum sau să aștepte un pic, poate vor îngrămădi niște bani și vor cumpăra o mașină care nu va avea nevoie de cheltuieli mari de exploatare și reparații constante. Care situație îl va avantaja în acest caz?

— În asta și constă pericolul că, în ciuda creșterii impozitului la importul de mașini vechi în Moldova, piața noastră să va umple cu gunoi inutil în absența oricărui sistem de reciclare?

- Oamenii oricum vor aduce aici ceea ce își vor permite. Ei vor plăti impozite mari, iar legea adoptată, așa cum corect ați menționat, prevede anume o astfel de taxă progresivă. În străinătate, unde reciclarea automobilului nu mai este profitabilă, proprietarul mașinii trebuie să plătească pentru reciclare — 400-1000 de euro. Dar de ce să plătească dacă mașina lui poate fi vîndută foarte ieftin? Căci un cumpărător va exista întotdeauna. Și știți, această lege prevede, în opinia mea, un anumit compromis. În ce constă compromisul? Statul trebuie să primească impozitele corespunzătoare. Statul vede problema, dar a stabilit o condiție — cu cît este mai nouă mașina, cu atît este mai mic impozitul și invers. Cred că această combinație este destul de echilibrată și nu a permis să facem din țara noastră un depozit de deșeuri. Este foarte important. Pe de o parte, Ministerul Finanțelor crește veniturile din impozite la bugetul de stat, pe de altă parte, piața locală este protejată de afluxul de mașini vechi. În condițiile în care nu există o bază de implementare a standardelor euro, aceasta a fost o decizie corectă.

— Și ce vom face cu toate aceste gunoaie de fier atunci cînd Moldova va trece în totalitate la standardele euro?

— Desigur, vor fi stabilite termene pentru exploatarea mijloacelor de transport, inclusiv pînă la un anumit an. Relativ vorbind, pînă în ce an vor fi exploatare mașinile Euro-2. De exemplu, același Euro-4 va putea fi folosit încă cîțiva ani, dar nu va mai putea fi înregistrat. Este vorba despre înregistrarea primară, reînregistrarea este posibilă în interiorul țării. Și așa mai departe, pentru fiecare standard introdus. Există o mulțime de opțiuni pentru rezolvarea acestor probleme, ținînd cont de experiența deja dobîndită în țările UE. Nu este nevoie să inventezi nimic nou aici. Principalul este să începem perioada de tranziție, să schițăm un plan concret. Deci, mingea se află pe terenul organelor de stat. Dealerii demult sînt pregătiți pentru schimbări.

- Pandemia a făcut ajustări serioase în afacerea dvs.?

- Desigur. Deși businessul se dezvoltă, el a pierdut volume importante (24%) în 2020 față de 2019, dar în 2021 piața a revenit la nivelul anului 2019 și are o perspectivă bună de creștere. Producătorii au probleme cu producția din cauza lipsei pieselor, scumpirea metalului și logisticii.

- A impulsionat pandemia businessul să dezvolte anumite segmente conexe ale pieței? A avut loc o anumită restructurare în această perioadă de criză?

— A trebuit să modificăm, în primul rînd, sistemul de servicii. Am început să deservim mai mult în regim online, de exemplu, alegerea unei mașini pentru clienți, adică am făcut tot posibilul pentru ca cumpărătorul să petreacă cît mai puțin timp în salonul auto. În plus, am lansat și serviciul de livrare la domiciliu și la birou. Toți managerii noștri sînt pregătiți profesional, iar clienții noștri sînt informați, de aceea această formă de cooperare a avut succes. În consecință, și înregistrarea are loc mai repede. Dar aici noi totuși ne-am confruntat cu o problemă. Dacă mai devreme sistemul înregistrării, documentării, era cîndva cel mai avansat în Registru, acum înțelegem că Moldova a rămas deja în urmă. Acest proces trebuie să fie cît mai automatizat — omul a venit, el nu mai are nevoie să meargă și în altă parte, vînzătorul mașinii întocmește documentația la fața locului, emite plăcuțele de înmatriculare. Aceasta este deja o practică normală la nivel mondial. La noi, în Moldova, cumpărătorul trebuie formal să meargă dintr-un birou în altul și asta în ciuda faptului că noi ne-am putea conecta liber la sistemul informațional de stat fără probleme. Cred că viitorul aparține unor astfel de servicii, ținînd cont de vîrsta integrării computerizate.

Ceea ce nu este deloc logic este faptul că Moldova este singura țară din Europa care efectuează controlul tehnic, inspecția mașinilor noi. Mașina este europeană, nouă, cu toate certificatele de calitate și este verificată aici la fața locului de o stație care nu are echipament pentru controlul acestor mașini. Mă refer la tehnica pentru diagnosticare computerizată. Numai un dealer autorizat are o astfel de tehnică și nimeni altcineva nu mai are. Și așa este peste tot în lume, dealerii oficiali fac un astfel de control tehnic. Mai ales că mașinile noi nu au kilometraj, ele sînt aduse pe remorci speciale. În opinia mea, acest mare neajuns în legislația noastră trebuie, de asemenea, corectat. Și cît mai repede posibil.

A intervievat Evghenii Ojenov