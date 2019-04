Alexandru Prisacari: ”Pe amatorii de box îi așteaptă un show strălucit, fascinant, de nivel mondial”

”Prințul” împotriva ”Băiatului rău” - cine se va dovedi mai tare? Și cine va obține centura de campion al Moldovei International? Acestea, dar și multe altele, spectatorii vor afla la 13 aprilie, în cadrul primului în Moldova show de box profesionist - Professional Boxing Show.

Punctul culminant al spectacolului va fi lupta principală pentru titlul de campion al Asiei – centura WBA ASIA. Într-un duel spectaculos, în ring se vor confrunta uzbekul Ravshanbek Umurzakov de 25 ani, poreclit ”Prințul” și filipinezul Roberto Gonzales de 28 ani, zis și ”Băiatul rău”. În plus, în cadrul Professional Boxing Show se vor da și lupte nu mai puțin fierbinți pentru centura de campion al Republicii Moldova International. Evenimentul unic preconizează desfășurarea a 13 lupte, inclusiv 10 lupte de bază Сard și 3 lupte Under Card. Spectatorii îi vor vedea pe cei mai buni luptători moldoveni și străini de nivel înalt.Organizatorul acestui eveniment extraordinar este Federația de Box din Moldova și compania IBC Promotions, prima în Moldova companie de promovare, care a obținut licența Federației de Box din Moldova pentru organizarea luptelor de box profesionist. Despre faptul cum se va desfășura mult-așteptatul show, a relatat pentru Noi.md Alexandru Prisacari, președintele IBC Promotions .Ideea îi aparține, în fond, președintelui Federației de Box din Moldova, Vasile Chirtoca , și a fost susținută de vicepreședintele Federației, Alexei Chirtoca. Împreună, ne-am așezat la masa negocierilor, era în toamna anului trecut, și am decis să dăm start boxului profesionist în Moldova. Adică să organizăm primul eveniment de anvergură, care se va desfășura sîmbăta aceasta.Desigur, orice început este anevoios. Pentru noi toate erau noi: selectarea boxerilor și a oponenților lor, organizarea principalei lupte a serii, stabilirea titlului pus în Joc și multe alte nuanțe, care nu puteau fi prevăzute din start.Acum, însă, putem spune că am acumulat o anumită experiență în organizarea unui turneu la o scară așa de înaltă. Poate, pe viitor ne va fi mai ușor.Foarte importantă! Boxul este una dintre cele mai renumite arte marțiale din lume. El este extrem de popular în SUA, Germania, Rusia, țările Asiei. În multe țări au loc lupte cu participarea sportivilor de cel mai înalt nivel, ele au loc în săli cu mii de spectatori. Faptul că acum și noi vom fi în lista acestor țări, este un mare plus pentru noi. Pentru sportivii noștri înseamnă posibilitatea de a cunoaște boxeri celebri din alte țări, de a-și cizela măiestria sportivă, de a deschide noi orizonturi. Iar pentru amatorii boxului, faptul că un eveniment de asemenea anvergură se va desfășura la Chișinău este o șansă unică de a vedea spectacolul în realitate.Să începem de la faptul că foarte mulți oameni ne-au ajutat. În primul rînd, concetățenii noștri, prietenii din asociația FEA – Dorin Damir și echipa lui de kickboxing, prietenii noștri din Federația de box a Rusiei, promotori din Ucraina și unele țări europene… S-a format o echipă minunată, care ne-a ajutat și căreia îi mulțumim.Dacă vorbim despre experiența altor țări și companii, clar că am folosit ceva din ea, însă noi am decis că nu trebuie să ne asemănăm cu alții, că vom face ceva exclusiv. Ce anume? Este vorba și despre concepția evenimentului în sine, și despre show-ul unic de lumini… Dar nu voi deschide toate secretele – spectatorii care vor veni la acest eveniment vor vedea totul cu ochii lor.Ne-a prins bine și propria experiență, căci nicăieri în lume luptele nu-s organizate așa, ca la noi.Turneul se va desfășura pe una dintre cele mai mari arene sportive ale capitalei – Manejul de atletică ușoară. Luptele vor începe la ora 17.30. După care, la 18.30, va avea loc deschiderea oficială, care va dura cam pînă la 23.30. Seara promite să fie una plină. Poate veni orice doritor.Biletele mai pot fi cumpărate, dar trebuie să vă grăbiți, căci locuri bune au rămas mai puține – ele mereu se cumpără printre primele. O puteți face pe site-urile afisha.md și iticket.md . Biletele și o masă VIP pot fi comandate la numărul de telefon: 079901020 sau în salonul Land Rover din Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14/1.Voi începe cu concetățenii noștri, cunoscuți luptători din boxul de amatori și din К-1. Pentru unii din ei este un debut, alții deja au evoluat în ringul profesionist. Îl putem menționa pe Stanislav Poplavschii, care mult timp nu a mai evoluat, s-a manifestat bine pe ringul de amatori și acum va debuta în cel al profesioniștilor. La 38 de ani, el a decis să revină în box, multă lume îl cunoaște ca pe un pugilist bun, cu o tehnică pe măsură. Fără îndoială, va fi o luptă interesantă.Ei, dar dacă vorbim despre principala luptă a serii – este una de nivel mondial. Pentru titlul WBA ASIA vor lupta doi adversari extrem de puternici. Ravshanbek Umurzakov, care a evoluat în seria învingătoare cu 7:0 și are în palmares șase knock-out - uri. Cred că este pretendentul nr.1 la această centură. Îl va înfrunta filipinezul Roberto Gonzales, mai experimentat ca adversarul său și să nu uităm - și el a încheiat foarte multe lupte prin knock-out. Adică, intriga continuă.Vreau să spun cîteva cuvinte și despre cei care vor evalua luptele. De exemplu, supraveghetorul spectacolului nostru va fi secretarul general adjunct al Federației de Box din Rusia, Chiril Șekutiev. Judecătorul luptei pentru titlu va fi Iurii Kopțev - șeful comisiei de judecători a Departamentului de box profesionist al Federației de Box din Rusia.Se vor desfășura două lupte din șase runde pentru titlul de campion al Moldovei International. Pentru el vor lupta Vladislav Gumeniuc – compatriotul nostru care recent a debutat la Moscova, și experimentatul pugilist moldovean Octavian Gratii, care are deja în palmares zece lupte pe ringul profesionist. Să le urăm băieților succes, ca să păstrăm centurile acasă!Vor fi și premii, și cupe. Vor beneficia și de publicitate la posturile TV, și de spoturi video, și de ratingul oficial. Dar cel mai important – de dragostea suporterilor și de un renume pe viitor.Vor fi prezenți oaspeți din Rusia – celebrii Alexei Papin și Andrei Smirnov, renumitul antrenor Andrei Iviciuc, poreclit Bupas, care în prezent antrenează numeroși campioni, precum și președintele companiei ”Ultimatum”, care produce echipamente sportive pentru box și arte marțiale mixte. Vor veni și olimpicii noștri: Timofei Screabin, Veaceslav Gojan, precum și alți sportivi cunoscuți. Au fost invitate numeroase persoane publice, politicieni din Moldova.În primul rînd, desigur, pentru mine, ca director al companiei de promovare, este foarte important ca băieții noștri, cei din compania noastră de promovare, să cîștige. În al doilea rînd – ca luptele să fie spectaculoase și publicul mulțumit. Și în cele din urmă – ca luptele să se desfășoare fără traume.Dacă boxul este frumos – e posibil. Sau, cel puțin, cu traume minime.Plănuim o ieșire individuală a luptătorilor. Vom vedea ce le va dicta fantezia fiecăruia. Nu am prevăzut vre-un acompaniament concertistic – doar clasică, doar box veritabil.Le voi spune că la acest eveniment trebuie să meargă neapărat. Deoarece este primul de această amploare, în Moldova nu a mai fost așa ceva. Amatorii boxului și ai artelor marțiale trebuie să viziteze show-ul din simplul motiv că el are loc la noi în Moldova. Sînt sigur că ei nu vor regreta.Exact, este doar începutul. Sper că ne vom menține la același nivel înalt și vom mai organiza seri de box. Imediat după încheierea turneului, ne vom analiza greșelile și vom începe pregătirile pentru următorul eveniment, care va avea loc la toamnă.Boxul profesionist, reiese și din denumire, este genul de sport în care boxul este ocupația de bază a sportivului, o metodă de a-și asigura existența. El necesită o pregătire și niște aptitudini mai deosebite. Ca regulă, luptele profesioniștilor durează mai mult ca cele ale amatorilor — cca 12 runde.Boxul profesionist interzice căștile, sportivii vin în ring dezgoliți pînă la brîu. Și construcția mănușilor diferă - cele ale amatorilor nu permit aplicarea unor lovituri foarte puternice, spre deosebire de mănușile profesioniștilor.Mă voi opri și la reguli, ca să înțelegeți dramaturgia și tensiunile din timpul luptelor. Spre exemplu, referi poate opri lupta, dacă unul dintre pugiliști, traumatizat fiind, nu se poate apăra. În acest caz, adversarul lui este recunoscut învingător prin knockout tehnic. Knockout-ul tehnic este atribuit și dacă participantul are o rană care nu-i permite să continue lupta. Din acest motiv, boxerii adesea angajează katmeni – specialiști care au menirea să oprească sîngerarea înainte ca referi să întrerupă lupta.Unde mai pui că boxul de amatori este mai degrabă unul de echipă, deoarece sportivii merg la competiții în componența unor echipe. Boxul profesionist este un gen de sport individual. Aici el este pugilist, care are în jurul său o echipă ce lucrează cu el și pentru el: primul antrenor, al doilea antrenor, katmenul, psihologul, nutriționistul, masorul etc.Înainte de a deveni profesionist, el trebuie să treacă școala de amatori și să acumuleze ceva experiență. Așa e corect. Se știe că organismul se formează pe durata a 25 de ani. Eu i-aș sfătui să facă la început cariera de boxer-amator, iar după ce va împlini vîrsta de 25 de ani – să decidă cu privire la categoria de greutate în care va evolua, și chiar cu privire la dorința de a evolua în continuare. Pentru că boxul nu este un sport pentru cei slabi.Pentru mine el este sensul vieții. Nu un oarecare hobby, dar viață! Boxul educă, disciplinează, formează caracterul, personalitatea. În ce privește duritatea, totul se cunoaște prin comparație: dacă comparăm cu MMM sau К-1, el este mai puțin dur.În general, există un stereotip: boxul înseamnă că doi inși se snopesc reciproc în bătaie. Nu este adevărat. Eu cred că este un gen de sport inteligent, căci, plus la calitățile fizice, trebuie să ai o reacție fulgerătoare și să poți construi tactica luptei. În timpul ei trebuie să decizi cum să-ți amăgești adversarul, cum să te aperi, cum să analizezi situația. Poate vă voi uimi dacă spun, că în viață pugiliștii nu-s niște oameni feroce, ei sînt mai degrabă calmi și buni. Ei cunosc prețul prieteniei și al faptelor cu adevărat bărbătești. Aici există propriile reguli, peste care nu se trece, propriul cod de onoare. Aceasta este clasica!