Ziua în care OZN-urile au oprit un meci de fotbal (FOTO)

În data de 27 octombrie 1954, un meci desfășurat pe stadionul din Florența, a fost întrerupt de niște vizitatori misterioși.

OZN-urile văzute de cei 10.000 de oameni prezenți pe stadionul Artemio Franchi la întâlnirea dintre Fiorentina și Pistoiese, face parte dintr-un val de observații în masă semnalat în întreaga Europă în acele zile, ne informează BBC.

Conform documentelor oficiale semnate de arbitru: „Meciul a trebuit să fie suspendat deoarece spectatorii au văzut ceva pe cer care i-a speriat”.

Potrivit mărturiei unuia dintre jucătorii prezenți în acel meci, fundașul Ardico Magnini, jucător la Cupa Mondială din 1954 pentru Italia, OZN-urile au lăsat pe Pământ un material ciudat și lipicios: „Îmi amintesc totul de la A la Z. Era ceva ca un ou uriaș care se mișca încet, încet, încet. Toată lumea se uita în sus și, de asemenea, era ceva lucitor care coborau din cer. Am fost surprinși, nu am mai văzut așa ceva până atunci. Am fost absolut șocați, nu știam cum să reacționăm”.

Această substanță necunoscută nu numai că a căzut pe stadion, dar a acoperit o bună parte din Florența înainte de a se evapora. Cei care au intrat în contact cu acest material îl descriu ca fiind asemănător cu bumbacul. O explicație hilară dată acestui fenomen, în încercarea de a localiza sursa lui pe Terra, a fost dată mulți ani mai târziu: aceste ouă misterioase ar fi putut fi rețele de păianjeni purtate de vânt, mai ales că octombrie coincide cu timpul migrației păianjenilor din emisfera nordică.

În ciuda acestei explicații, materialul căzut a fost analizat în laborator iar elementele găsite nu coincid cu cele care fac parte dintr-o pânză de păianjen. Prin urmare, până în ziua de astăzi, orice ar fi plutit deasupra stadionului Artemio Franchi, rămâne un mister; și nu unul oarecare, ci unul care este susținut de mărturiile a mii de martori oculari.