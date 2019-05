Zeci de aeroporturi din Rusia și-au schimbat denumirea În lume 31 mai 2019, 18:10

Președintele rus, Vladimir Putin a semnat un decret privind atribuirea noilor denumiri pentru 40 de aeroporturi din Federația Rusă. Documentul a fost publicat vineri pe portalul oficial de informații juridice.

Aeroportul Moscova Domodedovo a fost numit după omul de știință Mihail Lomonosov, Vnukovo – designerul de avioane Andrei Tupolev, iar Aeroportul Sheremetyevo a fost numit după poetul Alexander Pușkin.

În cinstea unui alt poet, Mihail Lermontov, a fost numit aeroportul Mineralnye Vody, aeroportul din Simferopol a primit numele artistului Aivazovsky, Voronezhsky – numele lui Petru I.

În plus, numele celebrelor figuri istorice au fost atribuite aeroporturilor: Anadyr, Anapa, Arhanghelsk, Astrahan, Belgorod, Blagoveshchensk, Vladivostok, Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Kaluga, Krasnodar, Krasnoyarsk, Magadan, Murmansk, Nizhnevartovsk, Nizhnekamsk, Nizhniy Novgorod, Novosibirsk, New Urengoy, Norilsk, Omsk, Penza, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pskov, Samara, Soci, Stavropol, Surgut, Syktyvkar, Tomsk, Tyumen, Ufa, Khabarovsk, Cheboksary, Chelyabinsk, Yuzhno-Sakhalinsk și Yakutsk.

Atribuirea aeroporturilor cu numele celor mai renumite personalități din Federația Rusă are drept scop de a perpetua memoria și contribuția lor la dezvoltarea Rusiei. Concursul a început în data de 11 octombrie 2018 pe baza votului la nivel național. Deoarece proiectul nu prevede alocarea de fonduri bugetare, votul a avut loc pe Internet.

O lună mai tîrziu, sa format o scurtă listă cu numele finaliștilor pentru fiecare aeroport, apoi a avut loc votul final, ale cărui rezultate au fost anunțate în decembrie 2018. Potrivit site-ului „Marele Nume al Rusiei”, patru milioane 828 mii de persoane au luat parte la etapa finală a alegerilor. În martie, Camera Publică a Federației Ruse a trimis propuneri guvernului după rezultatele concursului.